東京奧運／龐德爆料測風向？IOC副主席：尚未接獲延期通知

國際奧會（IOC）資深委員龐德（Dick Pound）今天再次爆料東京奧運將延期辦理的消息，並以個人身份聲明希望奧運能延期一年再舉行，與國際奧會不同調的爆料，不經讓外界猜測是不是有目的「測風向」。

受到新冠肺炎疫情在全球延燒影響，東京奧運是否如期辦理的消息近來變得眾說紛紜，不僅出現各國奧會、國際單項總會各自表態的狀況，就連國際奧會與主辦國東京奧運組委會的內部都出現不同聲音，讓各界是霧裡看花。

不過就在上周國際奧會主席巴赫（Thomas Bach）透過與世界各國奧會的視訊會議，重申希望東京奧運如期辦理的立場，希望以正視聽後，今天卻又遭到該組織最資深的委員龐德二度爆料奧運將延期辦理的消息。

龐德在受訪時指出，站在他個人立場希望奧運能夠延期一年再辦理，「這是我的結論（將會延遲辦理），通過閱讀公報中的國際奧會的聲明，如果你要取消就取消吧，因為目前沒有任何未來計畫，如果他們打算繼續當初的目標（如期舉辦奧運），那就沒有理由發這個聲明，因為他們在過去幾周不斷在做這件事。」

龐德強調，這次的爆料純屬個人推測，而截至目前為止國際奧會也沒有針對此事作出任何聲明或是證實，也不經讓人懷疑國際奧會是否透過龐德在對世界各國的態度「測風向」。

不過國際奧會副主席德弗朗茲（Anita DeFrantz）在龐德發出聲明後則表示，目前還未接到任何關於奧運會推遲的消息，「如果真的是那樣，那只能說他了解的比IOC副主席更多，這對我來說也是個新聞。」