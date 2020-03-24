東京奧運／IOC委員龐德再爆 7月24日確定不會開幕

曾在日前爆料國際奧會（IOC）正準備將東京奧運延期辦理的資深委員龐德（Dick Pound），今天在接受美國媒體訪問時，再一次聲明東京奧運延期將是勢在必行，雖然中間仍有很多細節需要討論，但7月24日的開幕式不會舉行幾乎已定案。

至於奧運會延至何時，龐德則認為，延期一年是最好的解決方式。

國際奧會主席巴赫（Thomas Bach）上周雖然透過視訊會議，與包括我國在內的全球各國奧會，重申國際奧會希望東京奧運如期辦理的立場，不過才短短四天狀況卻又出現變化。

在加拿大昨天率先宣布將不會參加今年東京奧運後，IOC資深委員龐德今天再度爆出內部消息，指出奧運延期幾乎已成定案，「根據IOC提供的信息，已經決定推遲（東京奧運），雖然這中間還有些細節未確定，但根據我所知，比賽將不會在7月24日開始。」

加拿大籍的龐德，是目前最年長的IOC委員，他表示奧運延期將會分階段進行，IOC也已經開始著手評估延期可能造成的巨大影響，不過截至目前為止IOC與東京奧運組委會都還沒有宣布這項消息。

而不僅加拿大已經宣布將不會參加今年東京奧運，目前澳洲媒體也傳出該國奧會也在電話會議中表示，傾向不組建國家隊來參加今年東京奧運，並要求運動員提前為明年賽事做準備，一名委員說：「我們運動員的安全是我們優先考慮的，我們希望他們能夠健康的回家。」

據了解澳洲奧會在周一的電話會議中已經一致通過，在國內狀況不斷變化的情況下，澳洲國家隊將無法集結，澳洲奧會首席執行官卡洛爾（Matt Carroll）說：「要進行世界上最大的體育盛會涉及了運動員、媒體、贊助商和其他活動，並非一件易事，上周四到今天有很多的狀況已經改變，包括我們國家和整個世界都出現巨大變化。」