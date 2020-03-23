東奧／今年是難以舉行了

聯合報 / 本報記者毛琬婷
東奧倒數123天，卻面臨必須延後的考量。（美聯社）
東奧倒數123天，卻面臨必須延後的考量。（美聯社）

七月開幕的東京奧運看來必須延期了，而且有可能今年不會進行，面對新冠肺炎疫情持績延燒，國際奧會已鬆口在四周內會有決定，日本政府、東京奧運籌委會目前尋求的是「不會取消」這個選項。

原先一直朝如期開幕打算的東奧籌委會，面對疫情全球蔓延，今天也不得不改口，東奧是有延期的可能性。但疫情何時趨緩，至今沒有明確答案，也代表延至何時成未知數。

但加拿大、澳洲奧會今天提出不參加今年的東京奧運，使東奧籌委會還想在今年舉辦的想法被否定，國際奧會除非說服加、澳奧會或其他支持延期的各運動總會，否則東奧延後至少一年看來是勢在必行。

東奧是夏季奧運，原定七月在東京進行，天氣還有可能太炎熱，如果一定要在今年舉辦，延至十月以後有可能天候已變冷，這也是國際奧會、東奧籌委會一直期待疫情因天氣變熱後獲得控制，才會在之前一直強調東奧可以如期進行。

如今疫情看似短時間難以控制，今年全球體壇將陷入混亂的情況，若東奧照常進行，奧運的精采度、代表性也會大打折扣，如果提早宣布延至明年七月再辦，世界各運動總會可以調整行事曆，選手也能調整備戰的步驟，應該是目前比較可行的方案。

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