日本奧會主席山下泰裕：不得不檢討東奧延期

中央社 / 東京23日綜合外電報導

日本共同社報導，針對東京奧運可能會被迫延後，日本奧會主席山下泰裕今天在東京都接受採訪時表示，如果無法確保運動選手的安全，除了延期舉辦別無其他選擇。

2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）疫情持續在全球擴大延燒，針對東京奧運開幕被迫延期的可能性增大，日本奧林匹克委員會（JOC）會長（主席）山下泰裕23日表示，就著眼運動選手的安全安心觀點而言，檢討包括延期在內事宜是不得已作法。這不是一條容易的道路，但如果無法確保安全，除了延期舉辦別無其他選擇。

國際奧會（IOC）於22日召開臨時理事會前，先與東奧組織委員會舉行電話會議，同意把延期納入檢討事項。山下坦言，知悉此事當下「深受衝擊」。

共同社稍早前發布快訊稱，政府消息人士透露，日本政府今天決定將於近期通知國際奧會，倘若國際奧會做出東京奧運和帕運延期舉行的決定，日方將予以同意。

日本放送協會（NHK）報導，國際奧會22日以電話會議方式召開臨時理事會，討論東奧舉辦事宜。國際奧會於會議結束後宣布，將會升級此前議論，與東奧組織委員會、東京都以及日本政府，具體檢討包括延期在內事宜，並於4週以內做出結論。

此外，國際奧會理事會決定不檢討停辦東奧。國際奧會強調，「中止舉辦奧運無法解決任何問題，對誰都沒有幫助」。

帕運

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