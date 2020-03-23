東奧一波三折 大陣仗聖火接力變成小燈籠

中央社 / 東京23日專電

受到新冠肺炎疫情迅速蔓延全球，原訂7月24日開幕的東京奧運可能生變。原訂本月26日舉行的持火炬進行聖火接力起跑活動，在東奧該如何舉辦的結論出爐前，將以車運燈籠方式巡迴。

本月12日在希臘集火點燃的東奧聖火20日運抵日本，根據計畫先在311大地震災區、東北的宮城、岩手、福島這3縣以「復興（重建）之火」進行展示，然後於26日在福島縣的體育設施J-Village舉行聖火接力起跑典禮，然後展開日本境內的聖火接力。

但因2019年冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱新冠肺炎）迅速在全球蔓延，東京奧運是否能如期舉行引起熱議。國際奧林匹克委員會（IOC）今天表示，包括延期的方案在內，將研議東京奧運具體的舉辦方式，約4週後做出結論。

日本放送協會（NHK）今晚報導，東奧組織委員會大致上決定，在國際奧會（IOC）與東奧組織委員會做出決定之前，聖火接力的方式不以跑者持火炬接力，將改為用車子運送點上聖火的燈籠，進行巡迴。

東奧組織委員會考慮到將與IOC研議東奧是否延期一事，加上如果是跑者持聖火火炬接力的話，沿路勢必有許多民眾密集圍觀，這可能造成新冠肺炎疫情擴大。

為了防止疫情擴大，東奧組織委員會大致上決定26日在福島縣舉行的聖火起跑典禮將不開放觀眾入場觀禮。此外，考慮到原本內定擔任第一棒跑者的日本前國家女子足球隊成員川澄奈穗美辭退跑第一棒任務等因素，東奧組委會決定縮小聖火接力起跑典禮的規模。

聖火

延伸閱讀

日將通知國際奧會同意東奧延期！專家估日經損逾8800億

東奧組委會討論延期 主席森喜朗：我們沒有那麼愚蠢想如期

東奧聖火接力生變 日前女國腳憂疫情辭跑首棒

東奧／與體育署同調 中華奧會：繼續備戰參賽

相關新聞

東奧組委會討論延期 主席森喜朗：我們沒有那麼愚蠢想如期

日本東京奧運組織委員會主席森喜朗今天首度鬆口，以夏天如期舉辦作為前提的同時，將跟國際奧林匹克委員會（IOC）利用4週時間...

加拿大開全球第一槍 宣布不參加奧運

不論東京奧運是否如期舉辦，加拿大奧會正式宣布，將不會派隊參加今年7月的奧運會，成為全球首支宣布不參加的國家，後續可能引發更多國家跟進。 加拿大奧林匹克委員會(COC)和加拿大殘奧委員會（CPC）

東奧／加拿大不派隊 體育署長：不輕易跟進

加拿大奧林匹克委員會（COC）和加拿大殘奧委員會（CPC）今天發表共同聲明，為保護加拿大運動員及相關人員健康安全，將不派...

澳洲跟進加拿大 要求選手備戰2021東京奧運

繼加拿大宣布將不派員參加今夏的奧林匹克運動會與帕運之後，澳洲奧運委員會官員今天也表示東京奧運「顯然」無法如期舉行，要選手...

又一國表態！挪威奧委會宣布不參加今年東京奧運會

繼加拿大與澳洲之後，挪威23日也表態不參加東京奧運會。挪威奧委會表示，在新冠病毒疫情得到控制前，挪威將不會派運動員參加2...

東奧／今年是難以舉行了

七月開幕的東京奧運看來必須延期了，而且有可能今年不會進行，面對新冠肺炎疫情持績延燒，國際奧會已鬆口在四周內會有決定，日本...

案114相關球類歐洲比賽人員篩檢全員陰性 30日進行二篩

日前傳出一名球類陪練員赴歐洲比賽後確診新冠肺炎，今天體育署長高俊雄赴立法院備詢時也被問到此事，他表示，相關接觸人員疫情中...

東奧聖火接力生變 日前女國腳憂疫情辭跑首棒

東京奧運受武漢肺炎疫情影響可能延期，預定26日在日本福島縣舉行的東奧聖火起跑儀式是否如期舉辦，備受關注。日本前國家女子足...

影／東奧不取消…奧會、安倍鬆口：可能延期

世界各國努力應對新冠肺炎疫情大流行之際，國際奧林匹克委員會表示不會取消2020年東京奧運，但延期是可能選項。日本首相安倍...

網球／約克維奇、費德勒 社群推廣防疫

受新冠肺炎影響，國際網壇賽事確定6月7日前都不會有賽事舉行，塞爾維亞「世界球王」約克維奇（Novak Djokovic）...

東奧／與體育署同調 中華奧會：繼續備戰參賽

新冠肺炎疫情持續在全球蔓延，加拿大奧委會今天就開出第一槍，宣布若東京奧運不延期舉行的話將不會派員參賽，隨後澳洲奧委會也跟...

東奧若延期 日民間估損失至少6000億日圓

根據日本民間單位試算，東京奧運如果延期，可能造成6000億到7000億日圓的日本國內經濟損失；如果取消舉辦的話，有看法認...

熱門新聞

加拿大開全球第一槍 宣布不參加奧運

NBA／回報喪失味覺嗅覺 首位染疫球員近況令人憂

NBA／傑佛森嗆一對一打爆 海瓦德笑回：你只是靠基德

UBA／朱育勤畢業 錢姊爆陽明小跑車接棒

NBA／籲快艇祈禱季後賽別碰湖人 格林：我們有7個主場

NBA／「死亡五小」重現？ 柯爾：格林計畫扛中鋒

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。