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案114相關球類歐洲比賽人員篩檢全員陰性 30日進行二篩

聯合報 / 記者毛琬婷／即時報導
案114相關球類歐洲比賽人員篩檢全員陰性，30日進行二篩。 報系資料照
案114相關球類歐洲比賽人員篩檢全員陰性，30日進行二篩。 報系資料照

日前傳出一名球類陪練員赴歐洲比賽後確診新冠肺炎，今天體育署長高俊雄赴立法院備詢時也被問到此事，他表示，相關接觸人員疫情中心都會安排採檢，目前未接獲任何通知有選手確診的消息；據了解相關接觸的選手篩檢結果皆為陰性，30日將進行第二次篩檢。

中央流行疫情指揮中心30日公布的案例中，第114例是曾前往西班牙、德國與英國等地比賽，之後經由法國轉機回台，隔天出現不適症狀後確診為新冠肺炎，而與他接觸者有33名，也都進行篩檢。

今天上午體育署長高俊雄前往立法院備詢時，多名立法委員也都十分關注，高俊雄表示，目前所有從國外比賽返台後需要進行居家檢疫的教練、選手共計102名，目前仍未接獲其他選手有確診的消息。

據了解，與案114例有接觸的相關人員目前都已收到篩檢報告，所有人的檢查結果都是陰性，但為了安全起見已安排球員在30日上午進行第二次篩檢。

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