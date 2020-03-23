東奧組委會討論延期 主席森喜朗：我們沒有那麼愚蠢想如期

日本東京奧運組織委員會主席森喜朗今天首度鬆口，以夏天如期舉辦作為前提的同時，將跟國際奧林匹克委員會（IOC）利用4週時間，討論一旦東奧延期會面臨的相關課題。

2019冠狀病毒疾病疫情延燒，讓東京奧運能否如期舉辦也受到影響。

日本朝日新聞引述森喜朗表示，以夏天如期舉辦作為前提的同時，將跟IOC利用4週進行檢討「延期方案」，商議一旦延期造成的會場及經費等問題。

森喜朗22日晚間與IOC主席巴赫（Thomas Bach）交換意見。有關延期方案，森喜朗說，看是要延1個月、延3個月還是延5個月，都有必要做相關推演。

他說，一旦真的延期舉辦，如何確保會場與場館是最重要的事，且經費大增也是一大課題；但他避談具體要延到什麼時候。

日本放送協會（NHK）報導，森喜朗說，近期國際情勢（疫情）發生變化，特別是美國與歐洲都出現異常事態，「在這種情況下，我們沒有愚蠢到要像最初一樣如期舉行」，已傳達出不再堅持如期舉辦的想法。

日本時事通信社報導，談到26日要登場的聖火傳遞，東奧組織委員會秘書長武藤敏郎說，26日起跑計畫並無改變，完全沒有考慮要取消。

奧運雖曾有過因為世界大戰而取消的前例，但沒有出現過延期的情況。

聖火將在26日從過去作為福島核子事故廢爐作業據點的J-VILLAGE起跑，開始日本全境傳遞。如果東奧沒有延期，聖火傳遞大約花4個月，預計7月10日進入東京，並於7月24日抵達東京都廳。