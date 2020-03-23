東奧聖火接力生變 日前女國腳憂疫情辭跑首棒

東京奧運受新冠肺炎疫情影響可能延期，預定26日在日本福島縣舉行的東奧聖火起跑儀式是否如期舉辦，備受關注。日本前國家女子足球選手川澄考慮居住美國不宜移動而辭跑第一棒。

日本經濟新聞報導，東京奧運聖火接力活動預定26日在福島縣的運動設施J-Village舉行起跑儀式，原本擔任第一棒跑者的是日本前國家女子足球隊成員川澄奈穗美，但上午她在個人推特（Twitter）寫道：「受到新型冠狀病毒的影響，我將辭退跑聖火接力首棒。」

川澄目前效力美國國家女子足球聯賽（NWSL）藍天隊，她在推文中表示，因她目前住在美國，移動的話，風險高，自己不能感染到病毒、也不想成為感染源，考慮到不能添隊員、粉絲的麻煩，所以決定辭退拒跑首棒。她由衷期待疫情早日平息，大家都能健康。

川澄成了內定東京奧運聖火接力跑者中第一位拒跑者。

川澄以前參加的日本國家女子足球隊曾在2011年女子世界盃足球賽奪冠，被暱稱是「大和撫子」（瞿麥花），這支女足隊的的奮鬥精神為當年經歷311日本大地震重創的日本民眾帶來啟發及鼓勵。

有關東奧聖火接力活動預定26日從福島起跑一事，東京奧運組織委員會會長森喜朗今天下午在記者會上被記者問到「活動是否如期舉行」時答說：「還有3天的時間，會考慮舉辦的方法。」

記者會中坐在森喜朗旁邊的東奧組委會事務總長武藤敏郎答說：「完全沒考慮要取消聖火接力。」