東奧聖火接力生變 日前女國腳憂疫情辭跑首棒
東京奧運受新冠肺炎疫情影響可能延期，預定26日在日本福島縣舉行的東奧聖火起跑儀式是否如期舉辦，備受關注。日本前國家女子足球選手川澄考慮居住美國不宜移動而辭跑第一棒。
日本經濟新聞報導，東京奧運聖火接力活動預定26日在福島縣的運動設施J-Village舉行起跑儀式，原本擔任第一棒跑者的是日本前國家女子足球隊成員川澄奈穗美，但上午她在個人推特（Twitter）寫道：「受到新型冠狀病毒的影響，我將辭退跑聖火接力首棒。」
川澄目前效力美國國家女子足球聯賽（NWSL）藍天隊，她在推文中表示，因她目前住在美國，移動的話，風險高，自己不能感染到病毒、也不想成為感染源，考慮到不能添隊員、粉絲的麻煩，所以決定辭退拒跑首棒。她由衷期待疫情早日平息，大家都能健康。
川澄成了內定東京奧運聖火接力跑者中第一位拒跑者。
川澄以前參加的日本國家女子足球隊曾在2011年女子世界盃足球賽奪冠，被暱稱是「大和撫子」（瞿麥花），這支女足隊的的奮鬥精神為當年經歷311日本大地震重創的日本民眾帶來啟發及鼓勵。
有關東奧聖火接力活動預定26日從福島起跑一事，東京奧運組織委員會會長森喜朗今天下午在記者會上被記者問到「活動是否如期舉行」時答說：「還有3天的時間，會考慮舉辦的方法。」
記者會中坐在森喜朗旁邊的東奧組委會事務總長武藤敏郎答說：「完全沒考慮要取消聖火接力。」
新型コロナウイルスの影響で、今回の聖火リレー走者を辞退いたします。米国在住の為移動時にリスクが高いこと、自分が感染しない・感染源にならないこと、チームやファンの方々に迷惑をかけないことなどを考慮し決断しました。一日も早い終息と皆様の健康を心から願っています。— Nahomi Kawasumi 川澄奈穂美 (@NahoKawasumi_9) March 23, 2020
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