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網球／約克維奇、費德勒 社群推廣防疫

聯合報 / 記者曾思儒／即時報導
約克維奇(左)與費德勒。 美聯社
約克維奇(左)與費德勒。 美聯社

受新冠肺炎影響，國際網壇賽事確定6月7日前都不會有賽事舉行，塞爾維亞「世界球王」約克維奇（Novak Djokovic）和「瑞士特快車」費德勒Roger Federer）都成為防疫宣傳大使，兩人都選擇待在家裡，和家人享受天倫之樂。

小約透過Instagram鼓勵球迷，和他一樣加入「社交距離」的練習，他說：「對每個人都是非常艱難的時刻，我送上祝福和祈禱，也請大家留在家裡隔離，並將醫療資源留給前線，幫助所有感染者和真正需要的人，在這樣關鍵時刻，別帶給他們更多負擔。」

「我們都是一體的，生活在同個世界，請對待他人和環境就像對待自己，上帝保佑大家，我們會更強壯且團結，我很確定。」小約留下鼓勵文字。

育有兩對雙胞胎的費德勒則是接受瑞士聯邦內政部部長柏塞茲（Alain Berset）邀請，透過Instagram傳達防疫訊息，費德勒表示自己一天洗手好幾次，且都待在家裡，「為年長者和弱勢族群做考量非常重要，在這樣情況下，我們要保持兩公尺的距離，不要互相握手。」

在網壇擁有指標地位的費德勒呼籲，非常時期，希望大家都能認真看待防疫。

費德勒 Roger Federer Novak Djokovic

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