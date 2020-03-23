網球／約克維奇、費德勒 社群推廣防疫
受新冠肺炎影響，國際網壇賽事確定6月7日前都不會有賽事舉行，塞爾維亞「世界球王」約克維奇（Novak Djokovic）和「瑞士特快車」費德勒（Roger Federer）都成為防疫宣傳大使，兩人都選擇待在家裡，和家人享受天倫之樂。
小約透過Instagram鼓勵球迷，和他一樣加入「社交距離」的練習，他說：「對每個人都是非常艱難的時刻，我送上祝福和祈禱，也請大家留在家裡隔離，並將醫療資源留給前線，幫助所有感染者和真正需要的人，在這樣關鍵時刻，別帶給他們更多負擔。」
「我們都是一體的，生活在同個世界，請對待他人和環境就像對待自己，上帝保佑大家，我們會更強壯且團結，我很確定。」小約留下鼓勵文字。
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I pray for the health and healing of you. May God heal any sickness you have physical, mental or spiritual. May he give you health, energy and joy today. Swipe for my full message 🙏🏼❤️. Molitva sa Ostroga: Da bismo dobili nešto što nikada nismo imali, moramo učiniti nešto što nikada nismo učinili. Kada nam Bog uzima nešto što ne možemo shvatiti, on nas ne kažnjava, već nam otvara ruke da primimo nešto još bolje. Božja Volja nas nikada neće odvesti negde gde nas Božja Milost neće zaštiti. Bože, uđi u moju kuću i oduzmi sve moje brige i bolesti, leči i bdij nadamnom i mojom porodicom, u božje ime. Amin 🙏🏼❤
育有兩對雙胞胎的費德勒則是接受瑞士聯邦內政部部長柏塞茲（Alain Berset）邀請，透過Instagram傳達防疫訊息，費德勒表示自己一天洗手好幾次，且都待在家裡，「為年長者和弱勢族群做考量非常重要，在這樣情況下，我們要保持兩公尺的距離，不要互相握手。」
在網壇擁有指標地位的費德勒呼籲，非常時期，希望大家都能認真看待防疫。
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