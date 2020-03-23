東奧／與體育署同調 中華奧會：繼續備戰參賽

新冠肺炎疫情持續在全球蔓延，加拿大奧委會今天就開出第一槍，宣布若東京奧運不延期舉行的話將不會派員參賽，隨後澳洲奧委會也跟進。至於台灣的立場，中華奧會副秘書長吳國譽表示，中華奧會將與體育署採相同態度，目前仍朝如期參賽的方向備戰。

國際奧會（IOC）今天發聲明表示，將考慮東奧「延期」的方案，且訂下4周內有決定的時程表。隨後加拿大奧委會開出第一槍，澳洲奧委會也表示，要求選手朝備戰2021年奧運方向前進，此外也有不少國家單項協會也表態希望東京奧運能延遲舉行。

體育署長高俊雄今天前往立法院備詢時，被問及此事，表示其他國家的參賽決定只是參考，不會輕易因為其他國家的決定而跟進；中華奧會副秘書長吳國譽則表示，奧會與體育署都有進行密切聯繫，且持續關注IOC、日本方面的各項決定。

吳國譽説：「目前中華奧會還是朝如期參賽方向備戰，與體育署採相同態度，且是否參賽也關係到國家之間的問題，中華奧會不會太快做出決議，還是要等到IOC、日本做出決議才有下一步動作。」

日前中華奧會曾表示，是否參賽決定權在選手身上，吳國譽再度重申，「中華奧會作為選手的後盾，絕對會尊重選手的想法，且會以選手安全為最重要考量，讓選手在無後顧之憂下參賽。」