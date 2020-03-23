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東奧若延期 日民間估損失至少6000億日圓
根據日本民間單位試算，東京奧運如果延期，可能造成6000億到7000億日圓的日本國內經濟損失；如果取消舉辦的話，有看法認為可能造成7.8兆日圓經濟損失。
日本經濟新聞報導，受到2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情影響，國際奧林匹克委員會（IOC）已表示將研究包括延期在內的各種方案。考量到會場準備等，延期也不是用普通的方法可行，市場上對取消舉辦的憂慮也不會消失。
根據民間試算，東奧如果延期的話，可能造成6000億到7000億日圓的日本國內經濟損失；如果取消舉辦的話，有看法認為可能造成7.8兆日圓經濟損失，並讓國內生產毛額（GDP）成長減少1.4%。
日本舉辦奧運可帶來場館與交通網絡等建設，及推升觀光需求成長等各種好處，帶來的經濟效益從建設業到服務業都可受惠。
日本經濟成長雖然一度在2019年調漲消費稅暫時下滑，但市場都對東奧能帶來景氣好轉抱有期待；沒想到2019冠狀病毒疾病疫情流行長期化，又讓經濟情勢呈現不穩定。
日本第一生命經濟研究所首度經濟學家永濱利廣研判，東奧延期或取消的話，可能讓2020年日本GDP減少1.7兆日圓；如果加上其他連帶影響，有可能出現3.2兆日圓程度損失。
日本關西大學名譽教授宮本勝浩試算，東奧延期可能帶來6408億日圓經濟損失，東奧取消的話更將造成約4兆5151億日圓損失。
日本SMBC日興證券公司首席經濟學家牧野潤一試算，如果疫情持續到7月左右，將讓日本出現7.8兆日圓經濟損失，其中無法舉辦東奧的直接損失為6700億日圓，另外造成長期訪日觀光客減少及國內消費下滑損失加總逾7兆日圓。
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