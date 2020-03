游泳／有強壯的肺也染疫 游泳名將表示連走路就會累

曾在奧運奪金的南非退役泳將范德柏格也發文證實自己確診,並分享感染後的狀況。

范德柏格(Cameron van der Burgh)在推特上寫道:「這是我目前為止遇過最糟糕的病毒,雖然我一直是健康的人、有強壯的肺(不抽菸/有運動),過著健康的生活方式,也算年輕(至少在風險人口統計是這樣歸類)。」

他說:「儘管最嚴重的症狀(極高燒)已經減輕,我還是感到非常疲倦,而且甩不掉咳嗽症狀,連走路這種身體活動也會讓我精疲力竭好幾個小時。」

他表示,感染新型冠狀病毒對任何訓練中的運動員來說都是一大打擊,「運動員會持續訓練,因為不確定夏季奧運是否會辦,因而讓自身置於不必要的風險。請大家照顧好自己,健康第一,COVID-19不是開玩笑的。」

31歲的范德柏格在2012年倫敦奧運奪下100公尺蛙式金牌,曾是世界紀錄保持人。他2016年里約奧運再拿銀牌,2018年世界短水道錦標賽奪金牌後宣告退休。

6/ Please, look after yourself everyone! Health comes first - COVID-19 is no joke!