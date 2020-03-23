游泳／有強壯的肺也染疫 游泳名將表示連走路就會累

曾在奧運奪金的南非退役泳將范德柏格也發文證實自己確診，並分享感染後的狀況。

范德柏格（Cameron van der Burgh）在推特上寫道：「這是我目前為止遇過最糟糕的病毒，雖然我一直是健康的人、有強壯的肺（不抽菸/有運動），過著健康的生活方式，也算年輕（至少在風險人口統計是這樣歸類）。」

他說：「儘管最嚴重的症狀（極高燒）已經減輕，我還是感到非常疲倦，而且甩不掉咳嗽症狀，連走路這種身體活動也會讓我精疲力竭好幾個小時。」

他表示，感染新型冠狀病毒對任何訓練中的運動員來說都是一大打擊，「運動員會持續訓練，因為不確定夏季奧運是否會辦，因而讓自身置於不必要的風險。請大家照顧好自己，健康第一，COVID-19不是開玩笑的。」

31歲的范德柏格在2012年倫敦奧運奪下100公尺蛙式金牌，曾是世界紀錄保持人。他2016年里約奧運再拿銀牌，2018年世界短水道錦標賽奪金牌後宣告退休。