東奧／田徑名將劉易士建議：2022再辦奧運

在加拿大、澳洲奧林匹克委員會今天陸續發表聲明，因擔心新冠肺炎（COVID-19）疫情，決定不派代表隊參加今年的東京奧運，田徑傳奇名將劉易士（Carl Lewis）也出來呼籲，乾脆將夏季奧運順延兩年，在2022年與冬季奧運一同舉辦。

拿下過九面奧運金牌的劉易士透過電話接受路透社訪問時表示：「就把今年賽季都清空吧，大家專心準備2021年，這會有不少損失，但就把一切清乾淨吧。」

新冠肺炎疫情在全球擴散，今年7月的東京奧運是否如期舉行成為體壇重點話題，劉易士說：「我們處在一個模糊地帶，我不認為奧運能夠舉行，但我們還是要為了如期舉行準備。」

國際奧會（IOC）考慮將奧運延後的可能性，加拿大、澳洲的拒賽則希望以延期一年為目標，劉易士則認為應該改在2022年舉辦，「這樣的話，運動員就會連續四年都有大賽可參加。」照劉易士的計畫，2021、2023年有世界錦標賽，2022、2024年則有東京及巴黎奧運。

加上2022年卡達世界盃在11月舉行，奧運延期兩年也不會強碰，劉易士說：「奧運太重大，運動員不能沒有它，這不是任何人的錯，但現在已是所有人的問題。」