東奧／呼籲延賽 法田協、衛生部長也加入

全球受新冠肺炎衝擊，要求國際奧會（IOC）延期的聲浪不斷，法國田徑協會（FFA）主席吉羅（Andre Giraud）今天也加入美國田徑協會、西班牙田徑協會等行列，呼籲東奧延期舉行。

吉羅表示，IOC該聽取各方意見，「每個人都同意，比賽不該在原計畫的時間舉行。」他表示IOC早該思考「C計畫」，將東奧延期到2021年，目前運動員已經面臨很大的壓力，「我們不該再等下去。」

除了吉羅提出延賽聲音，美國田協、美國泳協、西班牙田協和國際田徑總會主席柯伊（Sebastian Coe）也表達類似的延賽意見；吉羅更呼籲法國奧林匹克委員會表明立場，向IOC表達明確態度。

法國衛生部長維宏（Olivier Veran）今天也提到，就現在狀況，他不願意派運動員前往日本參加奧運，他說：「我能以衛生部長的身分要求奧運延期嗎？沒有。今天我會送選手去日本，或是要他們準備好在很棒的狀態嗎？答案是不。」

加拿大奧林匹克委員會（COC）和加拿大殘奧委員會（CPC）今天則是開了第一槍，兩會發表共同聲明，不會派隊參加2020東京奧運；澳洲奧林匹克委員會隨後跟進，發表聲明表示受新冠肺炎情勢，澳洲無法組隊參賽。

IOC最新公告已指出，東奧取消不在規畫中，但不排除延賽可能，所有相關討論預計4周內能結束。