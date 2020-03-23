東奧／放棄門票也沒關係 加拿大選手認同奧會抵制

加拿大宣布不派運動員參加今年夏天舉辦的東京奧運，成為全球第一個抵制2020東奧的國家，目前為止他們已經取得130張參賽門票，加拿大奧會卻表示，賽會若不延期一年願意自動放棄，而加拿大的運動員也認為應該以健康優先。

四年前里約奧運，加拿大共派出315名運動員代表參賽，奪回22面獎牌，在所有參賽國家中排在第20名，其中游泳、體操、跳高和摔角項目奪下四面金牌。目前他們也已經在划船、七人制橄欖球、美式足球等項目取得本屆東奧參賽資格。

國際奧會主席巴赫（Thomas Bach）今天坦言，東奧雖然不會取消，但有延期的可能；加拿大女子拳擊手布由（Mandy Bujold）認為身為選手，早就體認到計畫不可能如舊，只是需要花時間想出替代方案，「保持健康是現在每個人最優先的事，保持訓練的同時，我也幫忙維持社區和家人安全。」

另一位加拿大競走選手鄧飛（Evan Dunfee）也表達和自家奧會相同立場，「我個人看不出來有7月如期進行比賽的方式。」女子鉛球選手克魯（Brittany Crew）補充，「如果國際奧會現在說7月要比是不公平的，因為我們不知道這病毒還會帶來什麼事。」