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奧運／1988年後再遇抵制 首次因疾病理由
加拿大奧會今天開出第一槍，宣布不會派隊參加今年的東京奧運會，也呼籲國際奧委會（IOC）將奧運延遲一年舉行，這也是加拿大隊史第二次抵制參加奧運，1980年莫斯科奧運是政治因素，今年則是擔憂新冠肺炎（COVID-19）的風險。
這是奧運舉辦以來第七次遭到抵制，過去六次都與政治議題有關，這是首次因疾病而出現抵制運動，也是1988年後第一次，加拿大奧會與殘奧會都宣布不會參加今年在東京舉行的奧運及帕運，「沒有比運動員的健康以及安全更重要的事。」
奧運最早出現抵制是在1936年，當時由納粹德國舉辦，歐美等國醞釀抵制，但經過一連串爭論後，最終仍照常組隊參賽，第一次有國家拒絕參賽是在1956年，西班牙、荷蘭以及瑞士因抗議蘇聯出兵匈牙利而拒絕參賽。
大陸因為與台灣的「雙重會籍」爭議，在1956、1964年都抵制參加奧運；1976年加拿大蒙特婁奧運時，因紐西蘭邀請南非進行橄欖球賽，遭到非洲國家抗議，28個非洲國家退出奧運。
1980年莫斯科舉辦奧運時，遭到歐美共63個國家集體抵制，抗議蘇聯入侵阿富汗，下一屆1984年的洛杉磯奧運則由前蘇聯等14個東歐國家組成陣營，發起抵制回應；最近一次則是1988年，北韓拒絕參加南韓首爾舉行的奧運會，古巴等六個社會主義國家也一起響應。
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