澳洲跟進加拿大 要求選手備戰2021東京奧運

繼加拿大宣布將不派員參加今夏的奧林匹克運動會與帕運之後，澳洲奧運委員會官員今天也表示東京奧運「顯然」無法如期舉行，要選手們準備2021年的賽會。

澳洲奧運代表團團長切斯特曼（Ian Chesterman）表示：「顯而易見的，賽會無法於7月舉辦。」

澳洲奧運委員會（Australian Olympic Committee）在聲明補充說，選手們如今應該把焦點放在可望改於2021年北半球夏天舉辦的東京奧運。

澳洲發布聲明之前，加拿大奧委會與帕委會率先發出聲明說：「奧委會與帕委會呼籲國際奧委會（IOC）、國際帕委會（IPC）、世界衛生組織（WHO），將奧運與帕運延後1年。我們願全力支持，幫助他們度過所有因重新安排賽事產生的複雜難關。」

「雖然我們承認延後會衍生相關複雜性，但沒有比運動選手與世界的健康、安全更重要的事。」

日本首相安倍晉三今天也首度鬆口，若2019冠狀病毒疾病疫情導致無法安全舉行奧運，東奧有可能無法如原定於7月24日登場。

東奧恐延期 東京都知事暗示可能接受

國際奧林匹克委員會（IOC）宣布會就包括東京奧運延期舉行在內進行檢討，日媒報導，主辦城市東京都知事小池百合子今天暗示有可能接受延期。

2019冠狀病毒疾病疫情延燒，讓東京奧運能否如期舉辦也受到影響，IOC主席巴赫（Thomas Bach）表示，不會取消2020年東京奧運，但延期是可能選項。

國際奧會還提到，會在4個星期內就東京奧運的可能方案做出決定，「其中包括延期的情況」。

日本朝日新聞報導，小池今天受訪時說，IOC已明確說不會取消舉辦東奧，「從這一點來說，很高興能跟我有一樣的想法」。

小池至今一再重申「不可能取消東奧及採取無觀眾比賽」，面對記者詢問是否接受延期舉辦，小池說，接下來要花4週檢討各種可能方案，其中有可能包括「那樣的詞彙（延期）」。

報導指出，小池的說法暗示有可能接受延期。

日本共同社報導，小池說，接下來還有許多課題，哪一個方案是有可能採行的，接下來4週會跟IOC及東奧組織委員會進行交涉。

東京奧運是否延期 全球體育界盼IOC盡快決定

新冠肺炎疫情延燒，期盼東京奧運延後的聲浪四起，國際奧會（IOC）今天表示「延期是選項之一」，將在4週內決定。全球體育圈雖肯定這樣的進展，仍敦促IOC盡快做出決定。

東京奧運原訂7月24日到8月9日進行，但冠狀病毒疾病（COVID-19）在全球肆虐，截至今天為止，已有超過1萬3000人喪命。

除了眼前的健康、安全因素，部分運動員、協會認為，即便疫情在7月前結束，要為備戰受到疫情干擾的運動員備妥適當的比賽環境也為時已晚，這讓國際奧會面臨將東京奧運延期的壓力。

國際奧林匹克委員會主席巴赫（Thomas Bach）今天表示，2020年東京奧運不會取消，但延期是選項之一，至於奧運將在何時舉行，將於「4週內」決定。

對此，美國奧林匹克暨帕拉林匹克委員會（USOPC）與美國奧委會運動員諮詢委員會的共同聲明中說：「在與IOC高層、各國奧會、運動員等，經過無數的溝通後，我們知道前方的困難與阻礙，我們很感激IOC聽到我們的憂慮和需求，並正盡快的做出決定。」

英國奧運協會（BOA）主席羅伯森（HughRobertson）說：「我們感謝IOC執委會決定考慮讓2020年奧運延後，但運動員仍面臨巨大的不確定性，因此我們要敦促IOC盡快做出決定。」

在許多聲音主張東京奧運應該延後1年之際，曾拿過9面奧運金牌的美國田徑傳奇名將劉易士（CarlLewis）則認為，比較合理的作法，是將東京奧運延到2022年。

劉易士說：「這將使我們（運動員）在未來4年都有重大賽事，在（延到2022年的）東京奧運及2024年的巴黎奧運之前，可於2021年、2023年兩年都有世界錦標賽。」