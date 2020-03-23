東奧／加拿大不派隊 體育署長：不輕易跟進

加拿大奧林匹克委員會（COC）和加拿大殘奧委員會（CPC）今天發表共同聲明，為保護加拿大運動員及相關人員健康安全，將不派隊參加2020年東京奧運會和帕運會，今天出席立法院會議的體育署署長高俊雄表示，目前我國態度仍是傾向如期參賽。

COC表示，已呼籲國際奧會（IOC）、國際帕拉林匹克委員會（IPC）和世界衛生組織（WHO）將東京奧運延賽一年，儘管知道延期會面臨許多複雜問題，但運動員和國際社會的健康和安全更重要。

今天IOC已發表聲明，東奧不考慮取消，但延賽是可能選項，COC和CPC聯合聲明中也感謝IOC的可能延賽決定，不過仍做出「困難決定」，不派隊參加2020東奧和帕運會。

體育署署長高俊雄今天出席立法院第10屆第一會期教育及文化委員會第五次全體委員會議，他表示其他國家的參賽決定只是參考，「我個人覺得，不會輕易因為其他國家不參加就跟進。」

高俊雄提到，目前仍會爭取多點時間評估，不宜太早決定，畢竟選手「養兵千日」，夢想舞台就是奧運，不希望比賽輕易取消，將帶4月底IOC做出決定後再做討論，將以保護運動員為前提下爭取參賽最大權益。