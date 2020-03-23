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NFL／布雷迪跳槽海盜 唯一要求是新隊友電話號碼
史上最強四分衛布雷迪（Tom Brady）轟轟烈烈從英格蘭愛國者跳槽到坦帕灣海盜，美媒報導他在簽約之前只向新東家提出一道要求，那就是要每位新隊友的電話號碼。
挾帶六座超級盃冠軍、四次超級盃MVP、三座年度MVP，入選14次明星賽的42歲重量級巨星布雷迪，離開效力20年的愛國者，以兩年5000萬美元空降海盜，成為自由市場震撼彈。
坦帕灣時報揭曉簽約案花絮，布雷迪在肯首之後向海盜開口一件事，他沒有要求掌控進攻主權，也沒提及想要現在穿在古德溫（Chris Godwin）身上的12號球衣，而是索取了所有新隊友的電話號碼。
坦帕灣時報也曝光海盜追求布雷迪的過程，他們先在3月11日由總管李奇特（Jason Licht）和總教練阿里恩斯（Bruce Arians）致電，熱線長達90分鐘，過幾天後再打給經紀人，提出價碼和相關條件，沒想到隔日布雷迪就宣布自己準備離開愛國者。
李奇特對於談下這筆大生意感到興奮，「非常高興這次我們辦到了，我們球迷也真的非常開心，我今年夏天去新英格蘭度假時大概不會受到歡迎。」
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