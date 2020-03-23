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UBA／朱育勤畢業 錢姊爆陽明小跑車接棒

聯合報 / 記者曾思儒／台北即時報導
北市大教頭錢薇娟（左）不捨送球員畢業。圖／大專體總提供
北市大教頭錢薇娟（左）不捨送球員畢業。圖／大專體總提供

108學年UBA公開一級決賽昨天落幕，北市大教頭錢薇娟送別「畢業生」時淚灑台北小巨蛋，和球員相擁而泣畫面讓人動容，不過「錢姊」落完淚很快打起精神，還透露雖要送走世大運國手「小朱」朱育勤，但後場也將加入今年HBL抄截后尹湘雲，銜接後衛戰力。

帶隊留下第4名的錢薇娟承認，落下的淚水除不捨球員離開，戰力損失也是考量，「天啊，回頭一看，我後面沒人了，還好『陽明小跑車』要來了。」她笑稱北市大球員是「比矮」，朱育勤160公分已經嬌小，之後加入的「黑妞」曾伃辰156公分，今年大一的張辰妍更只有153公分。

北市大「準新鮮人」尹湘雲身高僅152公分，再「刷新」北市大的身高紀錄。

「錢姊」透露，108學年率陽明重返HBL女甲8強的尹湘雲，個頭雖嬌小但球風靈活、鬥志旺盛，有許多大專一級隊伍向她招手，但尹湘雲僅報名北市大，讓她開心後場戰力得以銜接。

尹湘雲不但摘下今年HBL抄截后，去年底高雄預賽還有3場籃板數達兩位數，包括碰永仁高中還抓下10進攻籃板在內的17籃板，用成績證明身高並非絕對劣勢。

尹湘雲透露，的確有報考北市大，且「沒有考慮別校」，她解釋說：「因為科系也有影響我的選擇，我偏不太會讀書，所以其他學校的科系比較難選擇，然後我大學比較想打球。」

北市大雖還沒放榜，但錢薇娟的說法等於確認尹湘雲上榜，她開心說：「謝謝錢姊的肯定，我進去會好好努力。」

HBL 永仁高中

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