加拿大開全球第一槍 宣布不參加奧運

不論東京奧運是否如期舉辦，加拿大奧會正式宣布，將不會派隊參加今年7月的奧運會，成為全球首支宣布不參加的國家，後續可能引發更多國家跟進。

加拿大奧林匹克委員會和加拿大殘奧委員會（CPC），在加拿大政府的支持下做出了艱難的決定，決定不派隊參加奧運會和帕運會2019年夏季，已發送給全體加拿大運動員的聲明。

加拿大奧會COC及帕奧會組織CPC緊急呼籲國際奧委會（IOC），國際殘奧會（IPC）和世界衛生組織（WHO）將奧運會推遲一年，我們將全力支持他們幫助應對各種複雜情況重新安排運動會帶來的收益。儘管我們認識到推遲帶來的內在復雜性，但沒有什麼比我們的運動員和國際社會的健康與安全更重要了。

加拿大游泳隊在發給選手的電子郵件中說，他們「完全支持」這一決定，並將安排在召開電話會議，以解決更多細節。