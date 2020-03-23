東奧／IOC考慮延期方案 4周給答案

2020年東京奧運受新冠肺炎影響全球衝擊，是否如期舉辦懸而未決，國際奧會（IOC）今天發表最新聲明表示，將考慮東奧「延期」的方案，且訂下4周內有決定的時程表。

「有鑑於全球情勢日漸惡化，執委會已經開始下一步規畫。」IOC聲明中強調，取消東奧不在考慮選項，目前走向除了努力朝向如期舉辦，改變賽會日期也是另種選擇。

IOC主席巴赫（Thomas Bach）今天發布給運動員的聲明也提到，目前情勢艱難，但要討論東奧的最後日期還言之過早，同時補充東奧延期「會遭遇非常複雜的挑戰」，但取消舉辦是「摧毀1萬1000名運動員的奧運夢」。

東奧原訂7月24日開幕，5天前IOC還表示東奧將如期舉行，今天改口是重大改變，延期數月或是一整年被認為是最可能執行的選項。

IOC指出，東奧延期會遇到許多挑戰，包括一些比賽場館可能無法使用、已經訂好的旅館必須取消，33種奧運舉辦運動的相關時程表也會牽動，IOC將和東奧組委會、日本政府和各單項的國際協會討論，同時也將和贊助商、轉播相關單位協調合作，「IOC有自信，在接下來4周內能完成這些討論。」

英國奧林匹克協會主席羅柏森（Hugh Robertson）表示，樂見IOC考慮東奧延期的方案，但也希望IOC盡快做出決定，讓所有運動員心情不用懸在空中。