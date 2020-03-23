國際奧會：東京奧運不會取消 延期是可能選項

世界各國努力應對武漢肺炎疫情大流行之際，國際奧林匹克委員會（International Olympic Committee）主席巴赫今天表示，不會取消2020年東京奧運，但延期是可能選項。

巴赫（Thomas Bach）指出：「國際奧會執行委員會強調，取消2020年東京奧運不會解決任何問題或幫助到任何人。因此，取消不在討論的議程中。」

國際奧會還提到，會在4個星期內就東京奧運的可能方案做出決定，「其中包括延期的情況」。

東京奧運若能如期舉辦，預定會在7月24日展開。