不理官方勸導 日本K-1格鬥大型活動照辦

世界著名踢拳搏擊賽事團體K-1的大型活動今天如期在日本埼玉縣舉行，引發熱議。為了防止武漢肺炎疫情擴散，日本官方曾勸導這個團體不要辦大型活動，但未獲理睬。

日本放送協會（NHK）報導，K-1執行委員會今天在埼玉縣的埼玉超級體育館舉辦了「K-1 WORLD GP」活動，共吸引6500人前來觀賞。

受到武漢肺炎疫情在全球迅速蔓延的影響，日本政府從2月底就籲請各界盡量不要舉辦大型的體育、藝文等的活動，以避免發生群聚感染。

經濟再生大臣西村康稔之前得知這個踢拳團體要在埼玉縣辦大型活動後，就請埼玉縣政府轉知主辦單位，希望這個活動不要舉辦。

埼玉縣政府也認為，會場上觀眾在興奮時會歡聲四起，可能造成飛沫傳染病毒。

不過，K-1執行委員會仍執意於今天如期舉辦，允諾會做好防疫的對策，包括發口罩給觀眾、入場券上請觀眾寫好住址、電話號碼等，如果有人感染武漢肺炎時，可進行追蹤調查。

今天中午，也就是在比賽活動開始前1小時，埼玉縣知事大野元裕親自來到會場，確認主辦單位所實施的防疫對策。

K-1主辦單位的營運負責人中村拓己表示，研擬了最好的因應對策，所以決定如期舉辦。他知道會引起熱議，但會做好對策，避免有人感染；若真有人感染的話，也會迅速因應。

埼玉縣知事大野後來在推特（twitter）發文寫道：「多次籲請主辦單位盡量不要辦，但未能獲得配合，真的感到很遺憾。」

大野還寫道：「有告訴主辦單位，請盡可能採取防疫措施，以防萬一，並有必要取得所有進場人士的聯絡方式。」

日本每日新聞報導，推特等的社群網站上有網友批評K-1的這項活動可能會造成群聚感染，但也有網友表示，政府的說法只是勸導主辦單位盡量克制，結果是否舉辦仍由民間做決定，政府這樣的作法有待檢討。

資料顯示，K-1是以重量級為主的新形勢的格鬥比賽，是空手道場正道會館館長石井和義於1993年創辦，在日本廣受社會大眾喜愛，並迅速發展到全球引起踢拳熱，已成為世界踢拳界的代表品牌。K-1 WORLD GP的活動去年吸引了逾1萬人觀賞。