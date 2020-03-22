快訊

台中石化工廠大火 3名移工疑燒死火場

兒出國惹議 陳時中：張上淳是重要幹部不會離開

聽新聞
test
0:00 / 0:00

桌球／肺炎疫情影響 江宏傑赴日參賽逾假未歸

中央社 / 台北22日電
江宏傑。 報系資料照
江宏傑。 報系資料照

桌球名將江宏傑的經紀人今天表示，江宏傑2月赴日參加聯賽，卻因新冠肺炎疫情影響，至今仍未返台，主因是帶著兩名小孩一起出國，擔心小孩受病毒感染才至今未歸。

有媒體接獲民眾爆料，指效力合作金庫的桌球名將江宏傑，用公假赴日參賽至今逾假未歸，就連國內比賽也不用到場。

合庫桌球隊總教練廖炯堯坦言，江宏傑過去長年待在高雄國家運動訓練中心，原本2月中就要歸建，不過他在2月初赴日參加T聯賽後，就因為疫情問題滯留日本，「他忘記請假的單位是球隊，而不是國訓中心，才會衍生逾假未歸的問題。」

廖炯堯強調，小傑球技出色，形象健康，一直是隊裡的明星球員，滯留日本主要也是受疫情影響。廖炯堯說：「事情發生後，他已有跟球團聯繫，明天就會補齊請假程序。」

至於國內比賽未到一事，廖炯堯坦言，當時他的確有要求選手都要到場，「不過小傑因為另有行程，也有提前報備，所以才准他不用到現場，一般情況下球隊有活動，他也都會配合。」

而江宏傑經紀人強調，江宏傑原本2月底就要返台，但因當時日本的新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情嚴重，擔心返台後造成台灣防疫上的困擾，才決定繼續留在日本。

廖炯堯也說，江宏傑原打算3月14日T聯賽冠軍賽結束就要返台，不過後來疫情越演越烈，除了賽事順延，加上現在搭機也會增加染疫風險，小傑小孩都還小，女兒年僅2歲半，小兒子才11個月，為了小孩安全起見，才會繼續留在日本。

江宏傑 桌球

延伸閱讀

關島68歲女性死於新冠肺炎 疫情波及太平洋地區

德國新冠肺炎確診暴增近2000例 累計55例死

新冠肺炎東歐擴散 捷克確診破千羅馬尼亞首例死

馬來西亞增123例確診新冠肺炎 累計1306例

相關新聞

桌球／肺炎疫情影響 江宏傑赴日參賽逾假未歸

桌球名將江宏傑的經紀人今天表示，江宏傑2月赴日參加聯賽，卻因武漢肺炎疫情影響，至今仍未返台，主因是帶著兩名小孩一起出國，...

路透報導東奧組委會 已在為延期做準備

路透社獨家報導，兩名知情消息人士說，2020東京奧運組織委員會已開始擬定今年夏天如期舉辦奧運以外的可能替代方案。這與日本...

義甲／尤文圖斯又傳確診 迪巴拉曝與女友染新冠肺炎

受到新冠肺炎影響，正處於停賽階段的義甲又傳出有人染疫的消息，尤文圖斯迪巴拉（Paulo Dybala）自曝與女友都確診，...

足球／踢衛生紙接力挑戰 梅西腳法令網友驚呆了

歐洲各大聯賽因新冠肺炎（俗稱：新冠肺炎）疫情而停賽。球星留在家中，紛紛參加另類挑戰，除了一眾英超球星，最近連美斯亦加入戰團，大展腳法。

西甲／不敵新冠肺炎 皇馬前總裁病逝享壽76歲

新冠肺炎疫情在西班牙肆虐，皇馬前總裁也傳出噩耗，76歲的桑斯（Lorenzo Sanz）四天前檢測陽性後送醫治療，當時已...

盼東奧延期聲浪擴大 美國泳協、田協相繼表態

新冠肺炎疫情持續在全球延燒，即將在七月底舉行的東京奧運是否能如期舉辦外界都在關注，日前國際奧會重申東奧仍朝如期舉行方向前...

路透：東奧舉辦單位 悄悄規劃延期

路透報導，2020年東京奧運舉辦單位已開始規劃延期方案，與日本官方不考慮延期的說法迥異。

東奧延期IOC改變心意？發問卷調查各國疫情對運動員影響

武漢肺炎疫情延燒，國際間不斷傳出希望將東京奧運延後的聲音，這讓國際奧林匹克委員會不得不正視這個問題，因此透過問卷詢問各國...

F1／曾和兩位確診大咖合照 漢米爾頓發文：我沒事

英國F1冠軍車手漢米爾頓（Lewis Hamilton）因為和兩位確診新冠肺炎的名人近距離合照，健康狀態受到外界關注，他...

IOC堅持東京奧運如期舉行 多國體協公開反對

國際奧委會本週堅持如期舉辦東奧，各國開始提出異議，不只挪威奧會遞交請願書，表示疫情控制前不應舉辦奧運，英國田徑協會主席柯沃德（Nic Coward）也表示不應讓運動員冒風險，應該停辦。 目前距離

網球／疫情釣出費爸露面 社群提醒民眾謹慎防疫

「瑞士特快車」費德勒（Roger Federer）一個月前宣布進行右膝蓋關節鏡手術，退出法網和其他四場賽事，本期待能在康復後重返草地賽，但因新冠肺炎疫情日益嚴峻，何時復出未知，不過費爸借此宣導防疫工作

羽球／戴資穎全英賽寫紀錄 世羽聯以影片致敬

世界球后戴資穎4度闖進全英羽球公開賽決賽、3度奪冠，世界羽球聯盟（BWF）臉書粉絲團近日發布影片向戴資穎致敬，並稱呼戴資穎是「戴女王」。 戴資穎今年在世界巡迴賽超級1000系列的全英公開賽，勇闖

熱門新聞

NBA／跨足電競產業 卡珍斯簽約NRG戰隊

NBA／西蒙斯評聯盟防守前五 稱AD比戈貝爾更好

NBA／無懼威廉森大欺小 白人小朋友拚勁獲貝佛利讚賞

NBA／選秀會恐延期 愛德華爭狀元

足球／踢衛生紙接力挑戰 梅西腳法令網友驚呆了

日職／王柏融對外練習賽首轟出爐 首打席對決松坂大輔敲安

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。