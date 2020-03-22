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桌球／肺炎疫情影響 江宏傑赴日參賽逾假未歸
桌球名將江宏傑的經紀人今天表示，江宏傑2月赴日參加聯賽，卻因新冠肺炎疫情影響，至今仍未返台，主因是帶著兩名小孩一起出國，擔心小孩受病毒感染才至今未歸。
有媒體接獲民眾爆料，指效力合作金庫的桌球名將江宏傑，用公假赴日參賽至今逾假未歸，就連國內比賽也不用到場。
合庫桌球隊總教練廖炯堯坦言，江宏傑過去長年待在高雄國家運動訓練中心，原本2月中就要歸建，不過他在2月初赴日參加T聯賽後，就因為疫情問題滯留日本，「他忘記請假的單位是球隊，而不是國訓中心，才會衍生逾假未歸的問題。」
廖炯堯強調，小傑球技出色，形象健康，一直是隊裡的明星球員，滯留日本主要也是受疫情影響。廖炯堯說：「事情發生後，他已有跟球團聯繫，明天就會補齊請假程序。」
至於國內比賽未到一事，廖炯堯坦言，當時他的確有要求選手都要到場，「不過小傑因為另有行程，也有提前報備，所以才准他不用到現場，一般情況下球隊有活動，他也都會配合。」
而江宏傑經紀人強調，江宏傑原本2月底就要返台，但因當時日本的新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情嚴重，擔心返台後造成台灣防疫上的困擾，才決定繼續留在日本。
廖炯堯也說，江宏傑原打算3月14日T聯賽冠軍賽結束就要返台，不過後來疫情越演越烈，除了賽事順延，加上現在搭機也會增加染疫風險，小傑小孩都還小，女兒年僅2歲半，小兒子才11個月，為了小孩安全起見，才會繼續留在日本。
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