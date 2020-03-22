路透報導東奧組委會 已在為延期做準備

路透社獨家報導，兩名知情消息人士說，2020東京奧運組織委員會已開始擬定今年夏天如期舉辦奧運以外的可能替代方案。這與日本政府宣稱不會把延期列入選項的說法大相逕庭。

路透社獨家報導，其中一名知情人士說：「終於，我們被要求進行模擬，為（東奧）延期做準備。」這名消息人士與東奧組委會關係密切。

這名消息人士說，他們正在研擬替代方案，包含估算延期會產生的成本；而東奧組委會預定在3月底，將就縮減東奧賽事規模，或在沒有觀眾的情況下進行比賽等選項進行討論。

另一名知情消息人士證實，有關當局正在討論延期事宜，包含就東奧延後1年或2年進行磋商。

東奧組委會和國際奧林匹克委員會（International Olympic Committee）都未立即回應置評要求。路透社一時無法與日本政府取得聯繫，無法得知日本政府的回應。