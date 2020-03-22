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東奧延期IOC改變心意？發問卷調查各國疫情對運動員影響

中央社 / 巴黎21日綜合外電報導
IOC調查各國疫情對運動員影響，是為東奧延期做準備？ 歐新社
IOC調查各國疫情對運動員影響，是為東奧延期做準備？ 歐新社

新冠肺炎疫情延燒，國際間不斷傳出希望將東京奧運延後的聲音，這讓原本一直力挺東奧如期舉行的國際奧林匹克委員會(IOC)不得不正視這個問題，因此透過問卷詢問各國奧會，有關運動員在疫情中備戰的情況。

法新社取得一份名為「2019冠狀病毒疾病與備戰2020東京奧運」的調查表中，國際奧會（IOC）詢問會員國，「與新冠肺炎相關的各項緊急規定，如何限制了貴國運動員的訓練及備戰？」

美國游泳協會20日呼籲延辦奧運，說選手已無法在沒有新冠肺炎感染風險下，進行正常訓練。

美國田徑協會也透過信函，要求美國奧林匹克暨帕拉林匹克委員會（USOPC）提出延辦東京奧運的要求。

美國泳協、美國田協登高一呼，國際間許多組織紛紛跟進，施壓國際奧會延後或取消原訂7月24日到8月9日舉行的東京奧運。

法國泳協在執行委員會視訊會議後表示：「2020奧運無法在當前情況下做出適當規劃。」

挪威奧林匹克委員會表示新冠肺炎在挪威、在全世界的疫情都引發關注，「我們的明確建議是，直到全球疫情獲得控制之前，東京奧運不宜舉行」。

巴西奧會建議將東京奧運延後到2021年舉行；西班牙體育總會也出面敦促將原訂今夏舉行的東京奧運延期再辦。

對於各界呼聲，國際奧會主席巴赫（Thomas Bach）20日告訴「紐約時報」（New York Times），現在決定東京奧運延期舉辦還「言之過早」，他說：「現在離東京奧運還有4個半月，對我們來說，現在（延期）並非負責任之舉。」

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