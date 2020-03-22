F1／曾和兩位確診大咖合照 漢米爾頓發文：我沒事

英國F1冠軍車手漢米爾頓（Lewis Hamilton）因為和兩位確診新冠肺炎的名人近距離合照，健康狀態受到外界關注，他在昨天終於發出聲明，表示目前無任何症狀，距離合照當日也過了17天，應該是已經解除警報。

漢米爾頓這個月初在倫敦出席慈善活動，沒想到同框的加拿大總理夫人和男星伊卓瑞斯艾巴（Idris Elba）近日接連確診新冠肺炎，讓合照時站在中間的他成了高風險感染對象，在經過一段時間後，他打破沉默澄清自己健康無虞。

「在我出席那場活動後，有人對我的健康有所猜測，我想讓大家知道我很好，身體健康還一天訓練兩次，我沒有任何症狀，而且從我見他們以來也已經17天了，我一直在跟伊卓瑞斯艾巴聯絡，很開心聽到他還好。」漢米爾頓表示。

漢米爾頓接著指出，曾徵詢家醫意見是否有檢測的必要，以確保真的沒遭受傳染，得到的回覆是檢測能量有限，外頭還有更多人需要，既然完全沒有症狀，就先自主隔離，而自從賽前練習被取消後，他就一直離群索居。

目前F1新賽季至少得推延到6月才能開跑，共有七站遭到取消或改期，包含巴林站、荷蘭站、中國站、西班牙站和越南站尚待安排重賽時間，澳洲站和摩納哥站直接取消。