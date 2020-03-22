聽新聞
test
0:00 / 0:00
F1／曾和兩位確診大咖合照 漢米爾頓發文：我沒事
英國F1冠軍車手漢米爾頓（Lewis Hamilton）因為和兩位確診新冠肺炎的名人近距離合照，健康狀態受到外界關注，他在昨天終於發出聲明，表示目前無任何症狀，距離合照當日也過了17天，應該是已經解除警報。
漢米爾頓這個月初在倫敦出席慈善活動，沒想到同框的加拿大總理夫人和男星伊卓瑞斯艾巴（Idris Elba）近日接連確診新冠肺炎，讓合照時站在中間的他成了高風險感染對象，在經過一段時間後，他打破沉默澄清自己健康無虞。
「在我出席那場活動後，有人對我的健康有所猜測，我想讓大家知道我很好，身體健康還一天訓練兩次，我沒有任何症狀，而且從我見他們以來也已經17天了，我一直在跟伊卓瑞斯艾巴聯絡，很開心聽到他還好。」漢米爾頓表示。
漢米爾頓接著指出，曾徵詢家醫意見是否有檢測的必要，以確保真的沒遭受傳染，得到的回覆是檢測能量有限，外頭還有更多人需要，既然完全沒有症狀，就先自主隔離，而自從賽前練習被取消後，他就一直離群索居。
目前F1新賽季至少得推延到6月才能開跑，共有七站遭到取消或改期，包含巴林站、荷蘭站、中國站、西班牙站和越南站尚待安排重賽時間，澳洲站和摩納哥站直接取消。
March 21, 2020
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言