快訊

屏東縣破蛋！仍有7縣市守住0確診 高雄增2例

國內線也跟進！立榮、華信拒載發燒客、取消飲料服務

聽新聞
test
0:00 / 0:00

盼東奧延期聲浪擴大 美國泳協、田協相繼表態

聯合報 / 記者毛琬婷／即時報導
美國田協建議東奧延期。 法新社
美國田協建議東奧延期。 法新社

新冠肺炎疫情持續在全球延燒，即將在七月底舉行的東京奧運是否能如期舉辦外界都在關注，日前國際奧會重申東奧仍朝如期舉行方向前進後，不少國家紛紛提出異議，繼美國泳協呼籲東奧延期後，美國田徑協會（USATF）也寫信給美國奧會，希望能敦促國際奧會讓東奧延期。

受到新冠肺炎影響，全球不少體育賽事也都被迫停賽或是延期舉行，而今年的重頭戲東京奧運是否如期舉行或改採怎樣的方式進行都是外界關注的焦點。

日前國際奧會才召集亞洲區共45個國家奧會進行的視訊會議，將朝如期舉行目標前進，該提議也獲得所有與會的國家奧會同意。

不過就在國際奧會重申立場東奧將如期舉行後，不少國家開始提出異議，挪威奧會遞交請願書，英國田徑協會也跟進表示反對，德國田協則希望東奧能延後一年再舉辦。

而目前疫情持續擴散的美國也有協會跳出，美國泳協執行長辛契（Tim Hinchey）寫信給美國奧會與帕奧會，希望他們能為自家選手發聲。

在美國泳協之後，USATF也寫信給美國奧會，希望美國奧會能夠敦促國際奧會能讓東奧延後舉辦，USATF執行長席格爾（Max Siegel）在信中表示，USATF的首要任務一直是確保運動員、教練及所有人的健康與安全，雖然目標是要在東奧創佳績，但不能以犧牲運動員的安全與福祉為代價。

席格爾説：「不幸的是，雖然我們世界頂尖的運動員願意追求奧林匹克的成功而努力達到自己的極限，他們應該在安全且適當的環境中進行訓練、比賽，但在這場全球危機出現後這樣的情況不太可能出現，據了解我們的運動員承受著巨大的壓力和焦慮，選手的心理健康是最重要的事情。」

田徑

延伸閱讀

「東奧聖火」抵日本後窘境上演 網友： 天有預兆嗎

IOC堅持東京奧運如期舉行 多國體協公開反對

東京奧運延期否？ 美國奧會、泳協看法不同

備戰東奧 教育部：以超越里約奧運1金2銅為目標

相關新聞

義甲／尤文圖斯又傳確診 迪巴拉曝與女友染新冠肺炎

受到新冠肺炎影響，正處於停賽階段的義甲又傳出有人染疫的消息，尤文圖斯迪巴拉（Paulo Dybala）自曝與女友都確診，...

西甲／不敵新冠肺炎 皇馬前總裁病逝享壽76歲

新冠肺炎疫情在西班牙肆虐，皇馬前總裁也傳出噩耗，76歲的桑斯（Lorenzo Sanz）四天前檢測陽性後送醫治療，當時已...

足球／踢衛生紙挑戰 梅西腳法令網友驚呆了

歐洲各大聯賽因新冠肺炎（俗稱：新冠肺炎）疫情而停賽。球星留在家中，紛紛參加另類挑戰，除了一眾英超球星，最近連美斯亦加入戰團，大展腳法。

盼東奧延期聲浪擴大 美國泳協、田協相繼表態

新冠肺炎疫情持續在全球延燒，即將在七月底舉行的東京奧運是否能如期舉辦外界都在關注，日前國際奧會重申東奧仍朝如期舉行方向前...

IOC堅持東京奧運如期舉行 多國體協公開反對

國際奧委會本週堅持如期舉辦東奧，各國開始提出異議，不只挪威奧會遞交請願書，表示疫情控制前不應舉辦奧運，英國田徑協會主席柯沃德（Nic Coward）也表示不應讓運動員冒風險，應該停辦。 目前距離

網球／疫情釣出費爸露面 社群提醒民眾謹慎防疫

「瑞士特快車」費德勒（Roger Federer）一個月前宣布進行右膝蓋關節鏡手術，退出法網和其他四場賽事，本期待能在康復後重返草地賽，但因新冠肺炎疫情日益嚴峻，何時復出未知，不過費爸借此宣導防疫工作

羽球／戴資穎全英賽寫紀錄 世羽聯以影片致敬

世界球后戴資穎4度闖進全英羽球公開賽決賽、3度奪冠，世界羽球聯盟（BWF）臉書粉絲團近日發布影片向戴資穎致敬，並稱呼戴資穎是「戴女王」。 戴資穎今年在世界巡迴賽超級1000系列的全英公開賽，勇闖

NFL／布雷迪轉戰海盜 愛國者四分衛百家爭鳴

球員在每個季節都有進退，球隊在每個節點因此產生機會。 現年42歲的四分衛布雷迪（Tom Brady）於3月17日先宣布不再和新格蘭愛國者隊續約，20日正式和坦帕灣海盜隊簽訂為期兩年5000萬美元的合

英超╱聯盟二度延長停賽！繼續關機到4月底

隨著新冠肺炎疫情的蔓延，上周才宣布至少停擺到4月3日的英格蘭足球超級聯賽，再宣布延長停賽時間到至少4月30日。 在阿森納俱樂部主帥阿特塔（Mikel Arteta）確診感染新冠病毒後，迫使本仍打

英超更新復賽日期 受新冠肺炎影響賽事一覽(持續更新)

受新冠肺炎取消或延期賽事 棒球 中華職棒 開幕戰延期至4/11 MLB

東京奧運延期否？ 美國奧會、泳協看法不同

美國奧會高層今天表示，需要更多時間來判斷今年的東京奧運是否如期舉行。受新冠肺炎大流行疫情影響，美國游泳協會呼籲延辦奧運

足球／C羅恐遭降薪三成 瑞超球員被失業

新冠肺炎疫情在歐洲持續延燒，導致不少體育聯賽都已陷入停擺狀態，其中身在疫區的義大利甲級足球聯賽最快要到五月份才會重新啟動...

熱門新聞

MLB／可憐哪紅襪 6球員沒打還得付8千萬美元

NBA／本季球員穿著鞋款前五名 布萊恩攻佔2位置

SBL／成力煥涉德州撲克賭局遭逮 台啤火速開除

NBA／湖人後衛撇清染疫 稱檢疫是人生最糟經歷

NBA／同城不同命 尼克不願支薪、籃網願付到復賽

NBA／KD確診新冠肺炎 傳德瑞克遭波及自主隔離

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。