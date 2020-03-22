盼東奧延期聲浪擴大 美國泳協、田協相繼表態

新冠肺炎疫情持續在全球延燒，即將在七月底舉行的東京奧運是否能如期舉辦外界都在關注，日前國際奧會重申東奧仍朝如期舉行方向前進後，不少國家紛紛提出異議，繼美國泳協呼籲東奧延期後，美國田徑協會（USATF）也寫信給美國奧會，希望能敦促國際奧會讓東奧延期。

受到新冠肺炎影響，全球不少體育賽事也都被迫停賽或是延期舉行，而今年的重頭戲東京奧運是否如期舉行或改採怎樣的方式進行都是外界關注的焦點。

日前國際奧會才召集亞洲區共45個國家奧會進行的視訊會議，將朝如期舉行目標前進，該提議也獲得所有與會的國家奧會同意。

不過就在國際奧會重申立場東奧將如期舉行後，不少國家開始提出異議，挪威奧會遞交請願書，英國田徑協會也跟進表示反對，德國田協則希望東奧能延後一年再舉辦。

而目前疫情持續擴散的美國也有協會跳出，美國泳協執行長辛契（Tim Hinchey）寫信給美國奧會與帕奧會，希望他們能為自家選手發聲。

在美國泳協之後，USATF也寫信給美國奧會，希望美國奧會能夠敦促國際奧會能讓東奧延後舉辦，USATF執行長席格爾（Max Siegel）在信中表示，USATF的首要任務一直是確保運動員、教練及所有人的健康與安全，雖然目標是要在東奧創佳績，但不能以犧牲運動員的安全與福祉為代價。

席格爾説：「不幸的是，雖然我們世界頂尖的運動員願意追求奧林匹克的成功而努力達到自己的極限，他們應該在安全且適當的環境中進行訓練、比賽，但在這場全球危機出現後這樣的情況不太可能出現，據了解我們的運動員承受著巨大的壓力和焦慮，選手的心理健康是最重要的事情。」