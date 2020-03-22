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足球／踢衛生紙挑戰 梅西腳法令網友驚呆了
歐洲各大聯賽因新冠肺炎（俗稱：新冠肺炎）疫情而停賽。球星留在家中，紛紛參加另類挑戰，除了一眾英超球星，最近連梅西亦加入戰團，大展腳法。
歐洲各地疫情嚴重，不少球星透過社交網站「身體力行」宣傳個人衛生的重要。由足球網站《433》發起的「#StayAtHomeChallenge」，是以足球和洗手混合而成的挑戰，在洗手期間「的波」20秒，不少留守家中的球星踴躍參與，更慢慢改變玩法，以廁紙代替足球，變成眾星大展腳法的機會。
譚美阿巴謙﹑拉舒福特及禾確特等英超球星參與後，這個挑戰繼續發展，譬如效力皇馬的伊斯高及馬些路先後接受挑戰，巴塞隆納隊長梅西也被隊友維度爾提名接受挑戰，並再提名隊友蘇亞雷斯等人。
Messi accepted the challenge after being nominated by Xavi— Leo Messi 🔟 (@WeAreMessi) March 19, 2020
🔝 pic.twitter.com/4QprokvJL9
美斯參與居家挑戰，不忘在家中保持狀態，他在大宅中的健身室鍛煉時，兩歲兒子Ciro擔心父親在訓練時過於沉悶，不斷在健身室內走來走去。
根據世界衛生組織的數據，西班牙截至周五（20日）錄得超過17000宗確診個案，西甲早前宣布停賽至4月初。
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文章授權轉載自《香港01》
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