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西甲／不敵新冠肺炎 皇馬前總裁病逝享壽76歲
新冠肺炎疫情在西班牙肆虐，皇馬前總裁也傳出噩耗，76歲的桑斯（Lorenzo Sanz）四天前檢測陽性後送醫治療，當時已經病況危急，今天傳出他不敵病毒逝世，成為目前足壇最高階級的死亡病例。
桑斯的兒子在推特上證實父親離世的消息，「我爸剛死了，他不應該以這種的方式臨終的，我認識最棒、最勇敢、最勤勞的人就這樣離開我們，他的家庭和皇馬是他熱情所在，我母親和我的手足都很享受過去跟他相處的時刻，安息吧。」
桑斯1995年起擔任皇馬總裁五年，期間領隊拿下1998年歐洲杯冠軍，結束皇馬32年的歐戰無冕荒，蘇克（Davor Suker）、米亞托維奇（Predrag Mijatovic）、西多夫（Clarence Seedorf）等名將也是他所引進。
桑斯送醫之前已經發燒超過一周，加上年齡因素，最終難逃新冠肺炎的索命咒，皇馬在聲明中向他的家人致意，「球團想對他的妻子和小孩傳達哀悼，皇馬全體球迷也沈浸在哀思中。」
西班牙成為歐洲第二大疫區，嚴重程度僅次義大利，境內共有超過2萬5000確診病例，死亡人數也突破1600人。
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