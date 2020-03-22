義甲／尤文圖斯又傳確診 迪巴拉曝與女友染新冠肺炎

受到新冠肺炎影響，正處於停賽階段的義甲又傳出有人染疫的消息，尤文圖斯迪巴拉（Paulo Dybala）自曝與女友都確診，而傳統豪門AC米蘭官方也宣布，目前擔任球隊技術總監的馬爾蒂尼（Paolo Maldini）與他18歲的兒子丹尼爾（Daniel）都確診感染新冠肺炎。

新冠肺炎疫情持續在全球延燒，義大利疫情更是嚴峻，總理孔蒂19日宣布，將延長現行的全國封鎖措施至4月3日，持續關閉非民生相關的商店及公共場所，學校亦繼續停課，全國所有體育活動全部暫停，包括最高層級的職業足球賽事義大利甲級足球聯賽（Serie A）。

日前尤文圖斯爆出後衛魯加尼（Daniele Rugani）確診，成為義甲第一位淪陷病例，之後法國國腳馬圖伊迪（Blaise Matuidi）成為隊上第二人，今天又傳出隊上有第三名球員染疫。

26歲的迪巴拉推文表示，「向大家報告一聲，我拿到新冠病毒的檢測結果，我和奧瑞亞娜（Oriana）都是陽性，但幸運的是我們狀況都很好，謝謝你們。」

除了迪巴拉外，今天也傳出目前擔任AC米蘭技術總監的馬爾蒂尼與他的兒子都確診的消息，球隊也發表相關聲明，AC米蘭表示馬爾蒂尼日前曾與確診病患接觸過，之後開始出現相關症狀，昨天採檢後結果呈陽性，他的兒子丹尼爾同樣也確診。

AC米蘭説：「目前馬爾蒂尼和丹尼爾感覺都很好，且已在家進行兩周的隔離，沒有與他人接觸，根據衛生部門要求建議，他們將被繼續隔離觀察，直到康復為止。」