IOC堅持東京奧運如期舉行 多國體協公開反對

國際奧委會本週堅持如期舉辦東奧，各國開始提出異議，不只挪威奧會遞交請願書，表示疫情控制前不應舉辦奧運，英國田徑協會主席柯沃德（Nic Coward）也表示不應讓運動員冒風險，應該停辦。

目前距離東奧舉行日期7月24日僅剩4個月，國際奧委會仍執意舉辦，但全球已超過25萬人感染新冠肺炎，多達1萬500人因病死亡，因此各國奧會開始提高警覺，包含西班牙奧委會主席、美國泳協在內都希望延期。

英國田徑協會主席柯沃德也跳出來表示，目前英國國內大部分運動場館、設施都因疫情關閉，如果東奧照辦，備賽的期間選手幾乎沒有適合的地方訓練，指出：「訓練設施關閉對選手負擔非常大。」

柯沃德也說：「我們本預期這些訓練場館還會開放，但事實上就是沒有，通通閉館了，沒辦法訓練會讓選手徒增壓力。就我看來，東奧是有延期的必要，同時帕奧也不應該如期舉辦。」