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網球／疫情釣出費爸露面 社群提醒民眾謹慎防疫
「瑞士特快車」費德勒（Roger Federer）一個月前宣布進行右膝蓋關節鏡手術，退出法網和其他四場賽事，本期待能在康復後重返草地賽，但因新冠肺炎疫情日益嚴峻，何時復出未知，不過費爸借此宣導防疫工作，保護自己與身邊的人。
坐擁20座大滿貫冠軍的費德勒，為了結右膝蓋傷勢，2月20日接受關節鏡手術，經一個月休養，時逢新冠肺炎大爆發，費德勒趁著機會向外界報平安，表示現在都待在家，不只常洗手，也適當避免社交。
也由於家鄉瑞士已有多達4800個確診病例，費德勒除了做好自身防疫，也提醒民眾必須提高警覺，希望大家都會嚴肅看待這件事，並僅慎防疫，同時遵守政府規定及指示，乖乖待在家。
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