英超╱聯盟二度延長停賽！繼續關機到4月底
隨著新冠肺炎疫情的蔓延，上周才宣布至少停擺到4月3日的英格蘭足球超級聯賽，再宣布延長停賽時間到至少4月30日。
在阿森納俱樂部主帥阿特塔（Mikel Arteta）確診感染新冠病毒後，迫使本仍打算讓聯賽正常舉行的英超召開緊急會議，13日終於決定全部停擺，至少持續到4月3日；現在，英足總、英超等英格蘭足球管理機構又聯合發布聲明，表示將停賽期至少延長到4月30日。
聲明中還表示，他們一致支持歐洲足聯將歐錦賽推遲一年的決定，保證了歐洲各國聯賽以及俱樂部賽事有更大機會保持各項賽事完整。
美國足球大聯盟MLS也已經宣布，暫定5月10日恢復例行賽。之前MLS決定暫停30天，但在美國CDC建議下，也和許多其他北美地區職業運動一樣做出調整。
MLS本季2月底開戰，但是每支球隊僅打了兩場比賽之後，例行賽就被迫中斷。
此外，MLS也表示將盡全力在年內完成本季的比賽，「MLS將全力以赴踢完2020年整季的比賽，並開始考慮多種選項，其中包括聯賽整體後移、12月份進行總決賽的辦法。」本季MLS總決賽原本定於11月初進行。
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