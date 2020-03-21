NFL／布雷迪轉戰海盜 愛國者四分衛百家爭鳴

球員在每個季節都有進退，球隊在每個節點因此產生機會。

現年42歲的四分衛布雷迪（Tom Brady）於3月17日先宣布不再和新格蘭愛國者隊續約，20日正式和坦帕灣海盜隊簽訂為期兩年5000萬美元的合約。

從此，「新英格蘭愛國者隊」的布雷迪（TB12），成為「布雷迪在坦帕灣（TB in TB） 。

布雷迪離隊，促使愛國者隊迫切需要在自由球員市場中選擇一名過渡性質的四分衛；目前名列愛國者隊陣容中的23歲、6呎3吋四分衛史迪罕（Jarrett Stidham），究竟能不能擔當大任，這是個大懸念。史迪罕上季只上場過三次，傳過兩次球，累積傳球距離僅為14碼，並沒有機會表現出自身的大場面指揮作戰能力。史迪罕本來就是布雷迪的替補，他由聽候差遣轉為獨當一面，會不會荒腔走板？

現年27歲、身高6呎4吋的布瑞塞特（Jacoby Brissett），在2016年球季也曾是布雷迪的替補，只出場三次，於2017球季換隊到小馬隊，並成為先發四分衛。

現年23歲、身高6呎4吋的羅森（Josh Rose），在就讀洛杉磯加大時期，一度被譽為當時最有天賦的大學美足球員，在2018年選秀會由亞利桑納紅雀隊以第一輪第10順位看中，但他在加盟NFL後，連續兩季表現差強人意；在他短暫的職業生涯之中，共出賽20次，分別代表紅雀隊和邁阿密海豚隊，總戰績3勝13敗。愛國者隊總教練比利契克（Bill Belichick）如果具有「點石成金」的本領，不妨可以盡快安排羅森加盟，以便親自調教。羅森是於2019年4月26日被交易到海豚隊，直到2023年才會成為自由球員。

球員進退之間，球隊轉機出現。