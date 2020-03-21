東京奧運延期否？ 美國奧會、泳協看法不同

美國奧會高層今天表示，需要更多時間來判斷今年的東京奧運是否如期舉行。受武漢肺炎大流行疫情影響，美國游泳協會呼籲延辦奧運。

法新社報導，美國奧林匹克暨帕拉林匹克委員會（United States Olympic and Paralympic Committee，USOPC）主席里昂（Susanne Lyons）與記者進行電話會議時表示，國際奧林匹克委員會（InternationalOlympic Committee）沒有必要立刻為東京奧運的命運做出決定。

里昂說：「我想我們將認同國際奧會所說，比起今天就做決定，我們需要更多專家建議和資訊。」

「而且我們不必現在做決定。我們的賽事不是下週舉行，也不是2週後舉行，還有4個月的時間。」

「所以我們正在給國際奧會機會來收集資訊和專家建議。」

「此時此刻，我們不認為有必要堅持要他們做出決定。」

但里昂發表意見後幾個小時，美國游泳協會（USASwimming）呼籲USOPC提出延辦東京奧運的要求，凸顯美國體壇對東京奧運是否如期舉行意見日益分歧。

美國游泳協會執行長辛杰（Tim Hinchey）致USOPC執行長赫許蘭（Sarah Hirshland）的公開信中表示，美國奧會高層應該「呼籲延辦東京奧運」。

辛杰寫道：「我們呼籲身為奧林匹克運動的領導者USOPC，運用自身影響力為運動員發聲。」