足球／C羅恐遭降薪三成 瑞超球員不滿減薪遭開除

新冠肺炎疫情在歐洲持續延燒，導致不少體育聯賽都已陷入停擺狀態，其中身在疫區的義大利甲級足球聯賽最快要到五月份才會重新啟動，而這段時間的損失也可能轉降到球員身上，其中葡萄牙足球名將C羅（Cristiano Ronaldo）所效力的尤文圖斯就傳出可能減薪百分之20到30，這將會讓他面臨約930萬歐元（約台幣3.08億元）的年薪損失。

在疫情不斷擴大下，歐洲不少職業足球聯賽都已經進入停擺狀況，而各球隊也開始評估這段停賽期間可能面臨的損失，其中包括義甲與西甲都已經有豪門球隊考慮將損失部分轉降到球員與俱樂部員工身上，可能進一步造成勞資間的對立。

其中已有兩名球員確診的義甲尤文圖斯，在今天就傳出將針對球員研擬減薪二到三成的計畫，這也代表年薪為3100萬歐元的C羅，最多可能面臨高達930萬歐元的扣薪，加上他原本的場外商業收入損失，對於C羅來說將造成不小的影響。

除了兩大聯賽外，瑞士超級足球聯賽錫永更傳出一口氣開除了九名不願意配合降薪的球員，引發球員與經紀人的不滿，而瑞超球員工會也發出聲明譴責該俱樂部的不是，「我們希望錫永能夠重新考慮這種粗暴且殘酷的解約方式，並期待他們能夠重新探討新的操作方案。」

在歐洲各俱樂部都面臨了經濟損失的壓力下，也有球隊反其道而行，英超勁旅曼聯就宣布，將會在聯賽停擺期間繼續支付3000名比賽日與非比賽日臨時支薪員工的薪水，預計支出達到100萬英鎊（約台幣3665萬元），確保他們不會因此出現財務上的危機。