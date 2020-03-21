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確診者參與疫苗開發？中研院澄清：沒有參與防疫研究

西甲／西班牙人隊6人確診 傳包含大陸球王武磊

聯合報 / 記者吳敏欣／即時報導
有多家西班牙媒體報導，西甲西班牙人隊來自大陸的前鋒武磊是其中一名病患。 新華社
有多家西班牙媒體報導，西甲西班牙人隊來自大陸的前鋒武磊是其中一名病患。 新華社

西甲的西班牙人隊本周宣布有六名隊職員確診新冠肺炎，今天有多家西班牙媒體報導，來自大陸的前鋒武磊是其中一名病患，不過球團並未出面證實消息。

新冠肺炎持續進攻西甲地盤，繼瓦倫西亞自曝陣中有35％感染後，西班牙人也在日前公告有六人確診，其中包含四位球員，球隊雖然沒有進一步揭曉名單，但烏拉圭後衛卡布雷拉（Leandro Cabrera）的名字最先流出，今天再傳出來自大陸的武磊也是其中一人。

最先曝光消息的是廣播電台「Cadena COPE」，後來紙媒跟進證實；西班牙人並未針對個案回應，只表示未來幾天球隊確診人數有可能攀升，好消息是目前的六名病例病情樂觀，大部分逐漸復元。

28歲的武磊是在去年一月以200萬歐元的身價，被西班牙人從中超上海上港挖腳，是當今大陸足球一哥，有「武球王」的稱號，至今已在各項賽事出賽49場，攻入10球，還在今年1月成為史上首位攻破巴賽隆納大門的大陸球員。

西甲

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