足球／豪門也撐不住 巴塞隆納傳球員砍薪、員工失業

在本月中就宣布停賽的西班牙足球甲級聯賽，近來仍不斷爆發球員新冠肺炎確診疫情，更讓不少過去出手闊綽的豪門球隊面臨嚴苛的經濟衝擊，其中擁有「小獅王」梅西（Lionel Messi）的巴塞隆納，今天就傳出將縮減球員薪資，以及讓部分員工轉為臨時失業的狀況。

身為職業運動史上首支團隊成員平均薪資超過1100萬歐元（約台幣3.6億元）的豪門球隊，巴塞隆納在這次因疫停賽後首當其衝，不僅將縮減今年夏天轉會費預算，更將與球員協商進行減薪，以及考慮讓部分員工轉為臨時失業狀態。

據報導指出，巴塞隆納今年夏天的挖角目標仍在巴西名將內馬爾（Neymar）與阿根廷球星馬丁內斯（Lautaro Martinez）身上，不過目前傳出他們的轉會費預算將一次縮減6000萬歐元（約台幣19.9億元），雖然這不會影響到爭取上述兩人加盟的空間，但一些B計畫將被迫暫緩。

此外，球員薪資負擔相對沈重的巴塞隆納，目前每年年薪支出就超過五億歐元（約台幣165.9億元），佔了團隊總預算的六成，目前也傳出俱樂部希望聯手一些歐洲豪門球隊，一同與球員進行減薪談判。

而在賽事已全面暫停的情況下，巴塞隆納也可能讓旗下員工轉為臨時失業狀態來減少支出，並讓員工能符合條件領取政府提供的失業補助，甚至有部分女足以及次級聯賽已將這樣的規則套用在球員身上，讓西班牙足球員工會在今天也發出聲明，強調這樣的做法已經侵害到受雇者的權利，工會將會代為採取法律途徑協助球員維護自身權利。