美傑仕OPI網賽／連兩年雙料冠軍 林芳安獲未來之星門票

聯合報 / 記者毛琬婷／即時報導
林芳安（右）取得參加WTA「未來之星」賽事的門票。圖／海碩整合行銷提供
林芳安（右）取得參加WTA「未來之星」賽事的門票。圖／海碩整合行銷提供

第九屆「美傑仕OPI盃全國青少年網球錦標賽」今天在台北市網球中心進行最終日賽事， 16歲女單林芳安連續兩年包辦雙料冠軍，14歲女單則由朱秝亞封后，兩人將代表台灣前往深圳參加WTA「未來之星」賽事。

16歲女單決賽由去年14歲組雙料冠軍林芳安迎戰林立心，開賽雙方呈現拉鋸戰，不過林芳安把握機會成功突破，最終順利奪冠，連續兩年獲得前進WTA未來之星的入場門票。

賽後林芳安表示，真的很開心能夠連兩年去參加WTA未來之星賽事，去年沒看到偶像Simona Halep，希望今年能有機會和她近距離接觸。隨後林芳安和老搭檔黃僅婷在雙打賽事攜手，以8：4擊敗林立心／鄭潔栭，連續兩年在美傑仕OPI盃完成雙料冠軍殊榮。

而14歲女單頭號種子朱秝亞今天先在四強和雙打隊友賴芃妤隔網對決，朱秝亞延續先前對戰優勢，以8：0完封搭擋，隨後在決賽面對第二種子陳昱希，以8：4笑納冠軍，生涯首度取得WTA未來之星的參賽資格。

18歲男單決賽則是上演「建中內戰」，由去年16歲組雙料冠軍楊凱翔迎戰去年雙打冠軍曹家凡，楊凱翔先在四強以8：6扳倒奪冠呼聲甚高的頭號種子陳彥丞，曹家凡則是扮演種子殺手，晉級路上擊敗第二種子林南勳、第六種子湯城、第四種子邱祐辰，一路挺進決賽。

目前就讀高一的楊凱翔，最終以8：4擊敗高三學長曹家凡，同樣就讀建國中學的他們，賽後學弟還被學長調侃，「你上周全中運（資格賽）怎麼沒有打這麼好！」兩人場外情同兄弟，也留下「英雄惜英雄」的珍貴畫面。

林立 全中運 Simona Halep

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