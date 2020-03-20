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羽球／BWF再取消5場比賽 亞錦賽確定喊停
世界羽球聯盟（BWF）日前已宣布暫停3月16日至4月12日期間所有賽事，不過今天再度於官網公告，由於新冠肺炎疫情持續升溫，將再取消5場賽事，其中包含原訂在4月21至26日舉辦的羽球亞錦賽。
BWF日前宣布，在全英公開賽結束後將暫停賽事直到4月12日，今天再進一步宣布取消5場賽事，包含4月16至19日的克羅埃西亞公開賽、4月16至19日的秘魯公開賽、4月21至26日的歐錦賽、4月21至26日的亞錦賽、4月23至26日的泛美錦標賽。
今年的亞錦賽原本是在大陸武漢舉辦，但因疫情爆發而宣布改至菲律賓馬尼拉舉辦，日前也傳出澳門有意願接手辦理，不過受到疫情持續在全球蔓延，今天也確定亞錦賽將不會舉辦。
而原本東京奧運積分算至4月26日，BWF未來也會就積分新規定另行公告。
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