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傳確診為球類陪練員？體育署：以疫情中心公布為主
台灣今天新增27例感染新冠肺炎病例，其中第114例（北部10多歲男性）為一名體育系學生，曾前往西班牙、德國、英國比賽後返台確診，傳出為球類陪練員，針對該名案例身分，體育署不願證實，僅表示一切以中央流行疫情指揮中心公布資訊為主，其他未公開資訊不予回應。
該案例2月16日至24日在西班牙，2月25日至3月7日在德國，3月8日至15日在英國，3月16日在法國轉機17日抵台後進行居家檢疫，出現頭痛、鼻塞、眼睛痛等症狀就醫，18日就醫後並於今日確診。
不過該名確診選手為何項目，中央流行疫情指揮中心並未透露，體育署也表示，對於該選手身分、運動種類不便公布，一切以中央流行疫情指揮中心公布資訊為主，其他未公開資訊不予說明。
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