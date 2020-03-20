傳全大運受疫情影響延至10月？體育署：待核定

109年全國大專校院運動會將於5月2至6日於高雄大學舉行，但受到新冠肺炎疫情影響，仍否如期舉行仍有變數，但據了解，今天全大運組織委員會開會後已確定延期，但因疫情尚未明朗，延賽日期可能暫定10月。體育署長高俊雄則以還未核定為由，不願意證實此事。

受到新冠肺炎影響，多項體育賽事被迫延期、取消或是改採閉門方式進行，全國中等學校運動會雖將如期於4月18至23日在屏東登場，但經過體育署等單位多方協調後，決定不開放觀眾進場，開幕典禮也以數位影音取代傳統方式，避免群聚感染風險。

而接續登場的全大運今天召開組委會，據了解，會中已做出延期舉行的決議，不過體育署並不願證實此事。體育署表示，最後要等教育部核定後才能對外說明。