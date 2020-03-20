羽球／隔離期回顧全英賽 小戴坦言躺地是在反省

台灣羽球「一姊」戴資穎近期遵照中央流行疫情指揮中心規定，於全英賽返台後居家檢疫14天，隔離期間可做的事不多，小戴趁機跟粉絲分享賽事經歷，其中就提到當自己躺在場上時，是在反省自己的錯誤。

小戴返鄉隔離無球可打，日前先是接受台灣好手蘇敬恒的點名，在個人IG高歌展現好歌喉，近日也持續發文跟粉絲互動。先是發布對上中國好手蔡炎炎時，幸運回擊球的影片，還逗趣表示：「跳網怎麼救？我不知道。」

今天則是張貼多張自己在賽事期間，躺在、跪趴在地上的照片，描述：「躺在場上的那幾秒...在想什麼？反省自己的出球錯誤。即使可能失敗，也要努力到最後一刻。」

多數球迷在留言區給予小戴鼓勵，不過還是有粉絲歪樓，開玩笑說：「不是在數電燈喔？」，小戴則親民回應：「我都眼花了，沒時間數。」