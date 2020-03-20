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網球／法網逕自延賽 盧彥勳批「自私、殘暴」

聯合新聞網 / 綜合報導
法網日前宣布延賽引軒然大波，對此台灣好手盧彥勳臉書發文痛批法網「自私、殘暴」。 法新社
法網日前宣布延賽引軒然大波，對此台灣好手盧彥勳臉書發文痛批法網「自私、殘暴」。 法新社

法網日前宣布延賽引軒然大波，對此台灣好手盧彥勳臉書發文痛批法網「自私、殘暴」，無視選手受損權益，自行決定將賽事延後。

原定5月25日展開的法網紅土賽事，受新冠肺炎疫情波及，延至9月20日至10月4日才舉行；不過延賽並未詢問各方意見，且新賽期與多場巡迴賽事相衝，讓選手及ATP、WTA官方猝不及防。

身為ATP球員工會理事的盧彥勳就斥責法網只關乎自身盈利，罔顧他人權益，並表示：「法網為歷史悠久的傳統大賽，卻無四大賽應有的大格局，不管再怎麼崇高，在網球大家庭中形象也大受影響，甚至往後也有可能被取代。」

對比溫網和美網立即聲明，盡可能於原訂時間舉行，並取決疫情決定是否延後，同時跟ATP、WTA、ITF和合作夥伴一起討論的做法，盧彥勳認為法網相當自私和殘暴。自私之處在於沒有坐下來一起討論；殘暴之處則是新賽期導致其他賽事行程大亂。

盧彥勳也補充，許多國外的媒體都將此事件與「西班牙蠻牛」納達爾（Rafael Nadal）連結在一起，甚至有傳言法網有跟納達爾私下溝通過。不過基於自己與納達爾共事經驗，相信納達爾都站在選手和網球運動發展的立場發言和提供想法，從來沒有與任何賽事私下達成共識。

疫情 新冠肺炎 網紅 人權 西班牙

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