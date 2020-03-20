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東奧延期恐影響備戰 李智凱：希望如期舉行

中央社 / 台北20日電
李智凱希望奧運如期舉行。 聯合報系資料照
李智凱希望奧運如期舉行。 聯合報系資料照

台灣「鞍馬王子」李智凱今天表示，一直以來所有取得奧運門票的運動員，都是朝著7月舉辦奧運的前提下進行準備，因此他強調：「以我個人來說，我比較希望奧運如期舉行。」

新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情全球大爆發，2020東京奧運是否應如期舉行也引起正反兩派不同意見，國際奧會（IOC）昨天與亞洲45個會員國召開視訊會議，會中重申20202東京奧運目前仍照7月24日如期舉行的方向準備。

李智凱強調，奧運一旦延期，運動員的訓練週期將會大亂，「長久以來，7月參加奧運就是大多數運動員共同的目標和計畫，就算只是延後3個月，所有訓練計畫也都要跟著改變」。

武漢肺炎疫情至今仍未趨緩，中華奧會也表示，若運動員擔心健康問題婉拒參加奧運，他們不會勉強。

李智凱承認，疫情若不退燒，出賽當然會擔心，「就算我只是待在家裡，都有可能會交叉感染，何況是去參加奧運」。

不過李智凱強調，只要日本提前規劃好防疫相關措施，所有運動員做好自我保護，就能把染疫風險降至最低，「就像我出國比賽，隨身一定會帶酒精洗手消毒，出門一定戴上口罩，如果所有人都能配合，至少能大幅降低染病的可能性」。

李智凱

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