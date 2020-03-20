快訊

確診個案大增？指揮中心記者會延至1600舉行

開第一槍！家樂福：即日起每人每車限購買2串衛生紙

聽新聞
test
0:00 / 0:00

東奧聖火運抵日本 26日聖火接力起跑

中央社 / 東京20日專電
2020東京奧運聖火今天從希臘以專機運抵日本的宮城縣航空自衛隊松島基地，聖火接力活動預定26日從福島縣的體育設施起跑。 美聯社
2020東京奧運聖火今天從希臘以專機運抵日本的宮城縣航空自衛隊松島基地，聖火接力活動預定26日從福島縣的體育設施起跑。 美聯社

2020東京奧運聖火今天從希臘以專機運抵日本的宮城縣航空自衛隊松島基地，聖火接力活動預定26日從福島縣的體育設施起跑。

日本放送協會（NHK）報導，東京奧運聖火今天上午9時半（台灣時間8時半）左右運抵日本東北地區宮城縣航空自衛隊松島機場。上午11時許，在這座自衛隊航空松島基地有一場慶祝聖火抵日的儀式。

出席慶祝儀式的人員除了東京奧運組織委員會會長森喜朗、奧運大臣橋本聖子、聖火接力賽親善大使、雙人組搞笑藝人「三明治人」等出席。

在典禮中，曾奪奧運柔道金牌選手野村忠宏、角力選手吉田沙保里走上專機的梯子，從東京奧運組織委員會職員的手接過聖火燈。

森喜朗發表致詞時表示，奧運聖火時隔56年再度來到日本，希望能讓更多人感受到聖火點然了希望之路。

東京奧運又稱為「復興奧運」，要讓世人看到311大地震後復興（重建）的情況。聖火下午在宮城縣石卷市展示，展示主題為「復興之火」。聖火在311大地震重災區宮城、岩手、福島這3縣進行巡迴展示後，26日起開始進行日本境內的聖火接力，從福島縣的體育設施J-Village起跑，26日將舉行聖火起跑儀式。

東京奧運聖火是本月12日在希臘奧運發源地奧林匹亞的赫拉神廟舉辦集火點燃儀式，19日在希臘首都雅典舉辦聖火交給2020夏季奧運主辦城東京的儀式。昨晚，載著東京奧運聖火的專機從雅典起飛前，因強風的關係，比原訂時間提早一個小時半起飛。

受到2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情迅速在全球蔓延的影響，今天迎接聖火抵達日本的儀式縮小規模。今天原訂宮城縣有約200名小學生夾道歡迎聖火，但受到疫情影響取消。

世界衛生組織（WHO）11日宣布2019冠狀病毒疾病（武漢肺炎）疫情全球大流行，隔天在希臘的集火點燃東京奧運聖火儀式採取無觀眾觀禮的方式進行。13日在希臘境內舉行的奧運聖火接力因有高人氣名人參加接力，吸引大批民眾圍觀，但主辦單位臨時取消原訂辦到19日的聖火接力活動。

19日在雅典舉行的聖火交接給奧運舉辦城東京的儀式，受到疫情影響，希臘政府採取對入境旅客要求14天的隔離措施，原本要去雅典參加聖火交接儀式的野村忠宏、吉田沙保里等人臨時取消前往。

延伸閱讀

IOC強調奧運如期舉行 獲亞洲45國無異議支持

空手道／積分提早結算 文姿云闖東奧

日本準備迎接聖火抵達 再次承諾奧運將如期舉行

日本堅持如期辦奧運 國際奧會圖緩和對疫情憂慮

相關新聞

IOC強調奧運如期舉行 獲亞洲45國無異議支持

受到新冠肺炎疫情影響，原定七月底將登場的東京奧運是否如期舉行仍不斷有異動消息，不過國際奧會（IOC）仍在17日向會員國發...

東奧聖火運抵日本 26日聖火接力起跑

2020東京奧運聖火今天從希臘以專機運抵日本的宮城縣航空自衛隊松島基地，聖火接力活動預定26日從福島縣的體育設施起跑

中華奧會照常組團、採購行程 是否因疫缺賽看選手態度

中華奧會在今天召開記者會，重申國際奧會（IOC）希望七月底的東京奧運能如期舉行的立場，中華奧會顧問孫立群在今天受訪時指出...

NFL／全聯盟首例 紐奧良聖徒教頭確診

職業美式足球NFL紐奧良聖徒（Saints）教頭裴頓（Sean Payton）經採檢新型冠狀病毒為陽性，成為NFL首位已...

中國擊劍隊出國比賽返陸 三隊員確診染新冠肺炎

中國擊劍協會今日上午發布通報，指出有三名重劍隊員在匈牙利比賽後返回大陸，檢測出確診感染新冠肺炎，三人都為輕症，均接受治療...

空手道／積分提早結算 文姿云闖東奧

受到新冠肺炎疫情影響，空手道東京奧運積分賽事提早結算，台灣空手道女將「小清新」文姿云確定拿下女子五十五公斤級奧運門票，成為中華隊首位進軍奧運的空手道選手。

日本準備迎接聖火抵達 再次承諾奧運將如期舉行

新華社東京3月19日報導，日本「藍色衝動」空中飛行表演隊19日在東北部的宮城縣高空繪製出象徵奧運的五環標誌，為奧運聖火歡...

居家檢疫選手無後顧之憂 體育署安排兩地訓練站

新冠肺炎疫情持續在全球升溫，不少國家都已列入旅遊第三級警告，也連帶影響出國征戰的球員，為了讓必需要進行14天居家檢疫的選...

美傑仕OPI網賽／歷經大賽洗禮 兩小將球技、心態更成熟

去年美傑仕OPI盃，林芳安、曹家宜分別拿下14歲及16歲女單組冠軍，也獲得前進WTA未來之星賽事的參賽資格，這段美好回憶...

羽球／第五屆牧德盃6月20日開打 即日起開放報名

牧德盃企業羽球排名賽自2016年起舉辦，今年邁入第五屆，將訂於6月20、21日於台北體育館開打，即日起開放報名至4月15...

空手道／美夢成真 文姿云獲女子55公斤級東奧門票

受到新冠肺炎疫情影響，空手道東京奧運積分賽事提早結算，台灣空手道女將「小清新」文姿云確定拿下女子55公斤級空手道奧運門票...

網球／納達爾學院球員無法回家 西班牙蠻牛報平安

新冠肺炎衝擊全球，許多城市「封城」，「鎖國」消息也持續增加，網壇指標球星「西班牙蠻牛」納達爾（Rafael Nadal）...

熱門新聞

NBA／確診爆增七例 湖人等4隊都淪陷

NBA／評生涯最難防守球員 韋德選擇這3人

NBA／防疫期間佛州海灘人擠人 KD經紀人痛批

NBA／第4隊中鏢！金塊成員感染新冠肺炎

IOC強調奧運如期舉行 獲亞洲45國無異議支持

籃球／「北京我回來了！」林書豪備戰CBA復賽

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。