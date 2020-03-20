東奧聖火運抵日本 26日聖火接力起跑

2020東京奧運聖火今天從希臘以專機運抵日本的宮城縣航空自衛隊松島基地，聖火接力活動預定26日從福島縣的體育設施起跑。

日本放送協會（NHK）報導，東京奧運聖火今天上午9時半（台灣時間8時半）左右運抵日本東北地區宮城縣航空自衛隊松島機場。上午11時許，在這座自衛隊航空松島基地有一場慶祝聖火抵日的儀式。

出席慶祝儀式的人員除了東京奧運組織委員會會長森喜朗、奧運大臣橋本聖子、聖火接力賽親善大使、雙人組搞笑藝人「三明治人」等出席。

在典禮中，曾奪奧運柔道金牌選手野村忠宏、角力選手吉田沙保里走上專機的梯子，從東京奧運組織委員會職員的手接過聖火燈。

森喜朗發表致詞時表示，奧運聖火時隔56年再度來到日本，希望能讓更多人感受到聖火點然了希望之路。

東京奧運又稱為「復興奧運」，要讓世人看到311大地震後復興（重建）的情況。聖火下午在宮城縣石卷市展示，展示主題為「復興之火」。聖火在311大地震重災區宮城、岩手、福島這3縣進行巡迴展示後，26日起開始進行日本境內的聖火接力，從福島縣的體育設施J-Village起跑，26日將舉行聖火起跑儀式。

東京奧運聖火是本月12日在希臘奧運發源地奧林匹亞的赫拉神廟舉辦集火點燃儀式，19日在希臘首都雅典舉辦聖火交給2020夏季奧運主辦城東京的儀式。昨晚，載著東京奧運聖火的專機從雅典起飛前，因強風的關係，比原訂時間提早一個小時半起飛。

受到2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情迅速在全球蔓延的影響，今天迎接聖火抵達日本的儀式縮小規模。今天原訂宮城縣有約200名小學生夾道歡迎聖火，但受到疫情影響取消。

世界衛生組織（WHO）11日宣布2019冠狀病毒疾病（武漢肺炎）疫情全球大流行，隔天在希臘的集火點燃東京奧運聖火儀式採取無觀眾觀禮的方式進行。13日在希臘境內舉行的奧運聖火接力因有高人氣名人參加接力，吸引大批民眾圍觀，但主辦單位臨時取消原訂辦到19日的聖火接力活動。

19日在雅典舉行的聖火交接給奧運舉辦城東京的儀式，受到疫情影響，希臘政府採取對入境旅客要求14天的隔離措施，原本要去雅典參加聖火交接儀式的野村忠宏、吉田沙保里等人臨時取消前往。