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中華奧會照常組團、採購行程 是否因疫缺賽看選手態度

聯合報 / 記者劉肇育／台北即時報導
中華奧會強調最終是否參加東京奧運，將由代表團選手做決定。圖／中華奧會提供
中華奧會強調最終是否參加東京奧運，將由代表團選手做決定。圖／中華奧會提供

中華奧會在今天召開記者會，重申國際奧會（IOC）希望七月底的東京奧運能如期舉行的立場，中華奧會顧問孫立群在今天受訪時指出，奧運如果延期對於選手來說無疑是個打擊，不過最終是否參賽，仍舊會視代表團「主角」也就是所有選手的態度。

IOC在17日發出奧運朝著如期舉行目標的公報後，昨天則是邀集亞洲45國參與視訊會議，並獲得與會所有國家奧會的支持，不過在會議中IOC主席巴哈（Thomas Bach）也強調，將會以運動員的健康福祉為首要考量，不會因為經濟利益而堅持舉辦。

中華奧會顧問孫立群表示，目前國際奧會傳出將於五月做出奧運是否如期辦理的決定，「畢竟選手體能調整是需要一定的時間做準備，不過目前確實沒有收到任何不舉辦的消息。」

假使東京奧運最終如期舉行，對於我國代表團是否會在評估疫情後做出不參賽的決定，孫立群則強調代表團的「主角」就是選手，將會視選手的意願與國訓中心、體育署進行討論。

而目前中華奧會也朝著奧運正常組團的方式繼續運作，確保奧運如期舉行的情況下能在七月時如期出團，孫立群說：「包括代表團所需的物資，我們目前都與採購的廠商密切聯絡中，確保他們的東西在七月底前能夠交得出來。」

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