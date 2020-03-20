IOC強調奧運如期舉行 獲亞洲45國無異議支持

受到新冠肺炎疫情影響，原定七月底將登場的東京奧運是否如期舉行仍不斷有異動消息，不過國際奧會（IOC）仍在17日向會員國發出公報，並於昨天與亞洲區45國奧會進行視訊會議，強調目前仍朝著如期舉行的方向前進，並獲得與會所有國家奧會的支持。

東京奧運是否如期辦理近來各方都傳來不同消息，不過在17日IOC發出的公報中指出，現階段仍致力於如期舉行2020年東京奧運會，並密集與各國際單項運動總會、運動員代表及各國家奧會進行諮商會議。

昨天IOC也邀集包括中華奧會在內的亞洲區45國參與視訊會議，主席巴哈（Thomas Bach）在會議中重申公報重點，表示國際奧會將以負責任的態度行事，以運動員為核心考量，同時與世界衛生組織、東京奧運籌備會、日本及東京都政府組成專案小組，密切監控疫情發展，並請各界共同合作遏制病毒的擴散。

巴哈也強調為了順利舉行東京奧運，IOC將遵循兩大原則，包括保護所有人員的健康，支持遏制病毒的擴散，以及保障運動員及奧林匹克運動的權益。

中華奧會聲明國際奧會希望東京奧運如期舉行的立場。圖／中華奧會提供

中華奧會顧問孫立群指出，巴哈在與各國共220名運動員代表舉行電話會議中，不斷重申以運動員的健康福祉為首要考量，不會因為經濟利益而堅持舉辦，不過截至目前為止國際奧會如期辦理的決定，仍獲得亞洲45國奧會的無異議支持。

至於在東京奧運參賽資格部分，目前仍有百分之43的參賽席次尚未分配，接下IOC與各國際運動總會將依下列原則，針對取得資格的規定進行務實且必要的調整：

1. 所有已分配之席次仍歸原取得之國家奧會及選手。

2. 在能維持公平參賽的前提下，透過現有資格賽事分配。

3. 針對取得參賽資格的規定及所有剩餘席次的分配進行必要調整：

A. 依照比賽成績，如國際排名或過去成績。

B. 符合現有奧運資格取得規定的原則，如採用排名或洲際／區域賽事成績。